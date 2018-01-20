MAGAZİN

Pazar tezgahından sahnelere! Fenomen mandalinacı single çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 13:29 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sosyal medyada pazarda söylediği şarkılarla ünlenen fenomen mandalinacı Veysel Mutlu, ilk single’ı ile müzik dünyasına adım atıyor.

Pazar tezgahından sahnelere! Fenomen mandalinacı single çıkardı

Farklı sesi ve kendine has yorumu ile söylediği ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Veysel Mutlu, müzikseverlerin sosyal medyadaki isteği ve ısrarı üzerine ilk teklisini piyasaya çıkardı.

Türkiye’nin ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısıyla tanıdığı Veysel Mutlu, çıkışını da aynı şarkı ile yapıyor. Sözü ve müziği Ahmet Şafak’a, aranjesi Ceyhun Çelikten’e ait olan ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısı ile Veysel Mutlu, herkesi kendi dünyasına davet ediyor.

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Bursa’da 10 yıldır pazarcılık yapan Veysel Mutlu, tezgahın başında söylediği şarkılarla, bir anda Türkiye gündemine oturdu. Pazarda çekilen amatör bir video ile başlayan yolculuğu ilk single’ı ile taçlanıyor.

Poll Production etiketi ile dijital platformlarda yer alan ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde video klip çekildi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen çekimlerde, Veysel Mutlu’nun mandalinacı kimliği seyirciye aktarıldı. Mahalle dekorunun oluşturulduğu klipte 50 kişilik bir cast yer aldı. Türkiye’nin sarı yelekle tanıdığı Veysel Mutlu, aynı kıyafetlerle kamera karşısına geçti ve videonun dokusu korundu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yakışırrr. gerçekten adamda tek bir ego bile görmedim Allah yolunu Açık etsin. İzledim ve dinledim Çok güzeldi.
Turkiye'de meşhur olmak bu kadar kolay.
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