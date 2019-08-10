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Pazar yerinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa’da hayvan pazarından alındıktan sonra kamyonetlere konulmak istenen 2 kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan boğanın arkasından koşan sahipleri zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesilmek üzere kent merkezine götürüldü.

Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kurban Boğa

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