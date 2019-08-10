Pazar yerinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da hayvan pazarından alındıktan sonra kamyonetlere konulmak istenen 2 kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan boğanın arkasından koşan sahipleri zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesilmek üzere kent merkezine götürüldü.
Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
(İHA)
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