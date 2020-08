"Pazarcık boncuğu" İstanbul’a gitmeye başladı

Türkiye’de sadece Bilecik’te yetişen tescilli Pazaryeri ’boncuk’ fasulyesinin hasadı başlarken, ilk parti İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy haline doğru yola çıktı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 600 dekar alanda üretilen "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin hasadı başladı. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, tescilli Pazarcık "boncuğu" olarak bilinen fasulyenin alım yerlerini ziyaret etti. Çiftçilere hayırlı ve kazançlı bir hasat olmasını dileyen Başkan Soydan, "İlçemize has bir sebze olan Pazaryeri bocuk fasulyemizin hasadına başlanıldı. Bu yıl maalesef yağan şiddetli yağmurlardan dolayı bazı tarlalarımız maalesef zarar gördü. Pazaryeri ilçemizde yetişen boncuk fasulyemizi burada kurulan toplama merkezi ile başta İstanbul, Ankara, Bursa illerine gönderimi sağlanıyor. Toptancılarımız ile yapılan görüşmelerde bu ürün sezonunda düşük fiyat esnekliği beklemiyoruz. Kendileri de ürünlerimizi en yüksek taban fiyattan alacaklarını belirttiler. Pazaryeri Boncuk fasulye hasadımız çiftçilerimize hayırlı olsun, kazançlı bir sezon olur inşallah” dedi.

"Yüksek fiyat alımlarımız ile her zaman üretici çiftçimizin yanındayız"

Pazaryeri boncuk fasulyesi toptancılığı yapan Melih Hasgül, fasulyeyi en yüksek fiyattan aldıklarını söyleyerek, "Fasulyesini üreticiden tüketiciye ulaştırmanın mutluluğu yaşıyoruz. Çiftçilerimizin ürünlerini Pazaryeri ilçemizde kurduğumuz kantarda toplayarak başta İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy haline sonrada çevre illerdeki hallerde toplantıcılar ile buluşturuyoruz. Yüksek fiyat alımlarımız ile her zaman üretici çiftçimizin yanındayız, Pazaryeri boncuk fasulye hasadımız ilçemizdeki üretici çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun” dedi.