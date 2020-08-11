YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. "Pazarcık boncuğu" İstanbul’a gitmeye başladı

"Pazarcık boncuğu" İstanbul’a gitmeye başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 11.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye’de sadece Bilecik’te yetişen tescilli Pazaryeri ’boncuk’ fasulyesinin hasadı başlarken, ilk parti İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy haline doğru yola çıktı.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 600 dekar alanda üretilen "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin hasadı başladı.

Türkiye’de sadece Bilecik’te yetişen tescilli Pazaryeri ’boncuk’ fasulyesinin hasadı başlarken, ilk parti İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy haline doğru yola çıktı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 600 dekar alanda üretilen "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin hasadı başladı. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, tescilli Pazarcık "boncuğu" olarak bilinen fasulyenin alım yerlerini ziyaret etti. Çiftçilere hayırlı ve kazançlı bir hasat olmasını dileyen Başkan Soydan, "İlçemize has bir sebze olan Pazaryeri bocuk fasulyemizin hasadına başlanıldı. Bu yıl maalesef yağan şiddetli yağmurlardan dolayı bazı tarlalarımız maalesef zarar gördü. Pazaryeri ilçemizde yetişen boncuk fasulyemizi burada kurulan toplama merkezi ile başta İstanbul, Ankara, Bursa illerine gönderimi sağlanıyor. Toptancılarımız ile yapılan görüşmelerde bu ürün sezonunda düşük fiyat esnekliği beklemiyoruz. Kendileri de ürünlerimizi en yüksek taban fiyattan alacaklarını belirttiler. Pazaryeri Boncuk fasulye hasadımız çiftçilerimize hayırlı olsun, kazançlı bir sezon olur inşallah” dedi.
"Yüksek fiyat alımlarımız ile her zaman üretici çiftçimizin yanındayız"
Pazaryeri boncuk fasulyesi toptancılığı yapan Melih Hasgül, fasulyeyi en yüksek fiyattan aldıklarını söyleyerek, "Fasulyesini üreticiden tüketiciye ulaştırmanın mutluluğu yaşıyoruz. Çiftçilerimizin ürünlerini Pazaryeri ilçemizde kurduğumuz kantarda toplayarak başta İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy haline sonrada çevre illerdeki hallerde toplantıcılar ile buluşturuyoruz. Yüksek fiyat alımlarımız ile her zaman üretici çiftçimizin yanındayız, Pazaryeri boncuk fasulye hasadımız ilçemizdeki üretici çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yangın seferber etti

Yangın seferber etti

Küçükçekmece’de silahlı yaralama

Küçükçekmece’de silahlı yaralama

30 bin kişiyi uyuttu

30 bin kişiyi uyuttu

Kaymakam Memiş” Esnafın iyi iş yapması bizi mutlu eder”

Kaymakam Memiş” Esnafın iyi iş yapması bizi mutlu eder”

Bilecik Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:24
Sabah
06:01
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

Bilecik Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı

Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Şahin’den Bileciklilere teşekkür

Başkan Şahin’den Bileciklilere teşekkür

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’ın mutlu günü

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’ın mutlu günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.