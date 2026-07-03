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Pazarcılar sırrı açıkladı! Koklamak eskide kaldı: En tatlı kavun böyle seçiliyor

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kavunu seçerken çoğu kişi sadece kokusuna güveniyor. Ancak pazarcılara göre tatlı ve sulu bir kavun seçmenin tek yolu koklamak değil. Ağırlığından kabuğuna, sapından çiçek ucuna kadar dikkat edilmesi gereken birkaç önemli ayrıntı bulunuyor. işte merak edilenler...

Pazarcılar sırrı açıkladı! Koklamak eskide kaldı: En tatlı kavun böyle seçiliyor
Mynet

Bu basit ipuçları sayesinde pazarda ya da markette daha tatlı, sulu ve lezzetli kavun seçme ihtimalinizi artırabilirsiniz.

BOYUTUNA GÖRE AĞIR OLAN KAVUNLARI TERCİH EDİN

Uzmanlara göre kaliteli bir kavun, büyüklüğüne kıyasla daha ağır hissedilir. Bu durum meyvenin su oranının yüksek olduğuna işaret eder. Aynı boyutta iki kavun arasında seçim yapmanız gerekiyorsa, elinizde daha ağır gelen kavunu tercih etmek daha doğru bir seçim olacaktır.

Pazarcılar sırrı açıkladı! Koklamak eskide kaldı: En tatlı kavun böyle seçiliyor 1

SAP KISMI OLGUNLUK HAKKINDA İPUCU VERİR

Kavunun sap kısmı da tazeliğini anlamanın en önemli yollarından biridir. Sapın kuru ve hafif içeri çökmüş görünmesi, meyvenin dalında yeterince olgunlaştığını gösterir. Yeşil ve nemli sap ise kavunun erken hasat edilmiş olabileceğine işaret edebilir.

ÇİÇEK UCUNA HAFİFÇE BASTIRIN

Sapın tam karşısında bulunan çiçek ucuna başparmağınızla hafifçe bastırın. Bu bölüm çok sertse kavun henüz tam olgunlaşmamış olabilir. Hafif bir esneme hissediliyorsa tüketim için uygun olgunluğa ulaşmıştır. Eğer fazla yumuşaksa meyvenin iç kısmı geçmiş olabilir.

Pazarcılar sırrı açıkladı! Koklamak eskide kaldı: En tatlı kavun böyle seçiliyor 2

KOKU HALA ÖNEMLİ AMA TEK KRİTER DEĞİL

Tatlı ve meyvemsi bir aroma, kavunun olgunlaştığını gösteren önemli işaretlerden biridir. Ancak sadece kokuya güvenmek doğru sonuç vermeyebilir. Pazarcılar, ağırlık, sap yapısı ve çiçek ucundaki yumuşaklığın da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

KABUĞUNU DİKKATLE İNCELEYİN

Kavun alırken kabuğunda ezik, çatlak veya küf bulunmamasına dikkat edin. Ayrıca çeşidine uygun canlı renkte ve belirgin desenlere sahip olması da kaliteli bir kavunun göstergeleri arasında yer alıyor.

SERT KAVUN ALINIR MI?

Çok sert kavunlar genellikle tam olgunlaşmamıştır. Ancak bu durum, tüketilemeyeceği anlamına gelmez. Oda sıcaklığında birkaç gün bekletilen sert kavunlar zamanla olgunlaşarak daha tatlı ve aromatik hale gelebilir.

Pazarcılar sırrı açıkladı! Koklamak eskide kaldı: En tatlı kavun böyle seçiliyor 3

TATLI KAVUN SEÇMENİN PÜF NOKTALARI

Lezzetli bir kavun seçmek için şu özelliklere dikkat edebilirsiniz:

  • Boyutuna göre ağır olmalı
  • Tatlı ve belirgin bir aroma yaymalı
  • Sap kısmı kuru ve hafif içeri çökmüş görünmeli
  • Çiçek ucu hafif yumuşak olmalı
  • Kabuğunda ezik, çatlak veya küf bulunmamalı
  • Rengi canlı, desenleri belirgin olmalı
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kavun yaz ayları
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