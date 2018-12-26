Pazarın en gözde ürünü! Ne yediklerine inanamayacaksınız!

Euronews'in haberine göre Adivasi kabilesine mensup yoksul yöre halkı için tarlalarda avladıkları fareleri pazara getirip satmak önemli bir gelir kaynağı.

Kış mevsiminin gelmesiyle bölgenin çay bahçelerindeki hasat işlerine ara veren avcılar, yılın geri kalan bölümünde pirinç tarlalarında fare avlıyor.

Akşamları fare deliklerinin önüne bambu ağacından yaptıkları tuzakları yerleştirerek yakaladıkları farelerin yırtıcı hayvanlara yem olmaması için de gece boyunca avlarını topluyorlar.

Kumarikata köylülerinin tavuk ya da domuz etinden daha yaygın tükettikleri fare etinin kilosu yaklaşık 3 dolardan (200 rupi) satılıyor.

