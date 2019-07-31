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Peaky Blinders’ın 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı

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SİNEMA TV  | 31.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

BBC’nin fenomen dizisinin 5’inci sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Peaky Blinders’ın 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı

BBC’nin çok sevilen dizilerinden Peaky Blinders, 5. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.

BBC’nin sevilen dizisi Peaky Blinders’ın heyecanla beklenen 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Peaky Blinders 5. sezon, bu yıl izleyici ile buluşacak. 2013 yılında yayın hayatına başlayan dizinin yaratıcısı, BBC’nin başarılı birçok dizisinde imzası olan Steven Knight.

BAFTA’da En İyi Dram Dizisi Ödülü’ne layık görülen yapım, bir yıllık aradan sonra 5. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Cillian Murphy’nin başrolünü üstlendiği dizinin yeni sezonunda Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe, Aidan Gillen, Jack Rowan, Charlie Murphy ve Kingsley Ben-Adir önceki sezonlardaki rollerini tekrarlarken, Split ve The Witch gibi filmlerle adından övgüyle söz ettiren genç oyuncu Anya Taylor-Joyda yeni sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak. 2019 yılı içinde ekranlara dönecek olan dizinin yayın tarihi henüz açıklanmış değil.


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Anahtar Kelimeler:
Peaky Blinders peaky blinders yeni sezon Cillian Murphy

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