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Peaky Blinders’ın VR oyunu geliyor

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TEKNOLOJİ  | 29.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Hem Immersive Entertainment hem de Maze Theory tarafından desteklenecek Peaky Blinders VR oyunu, son derece gerçekçi oyun detaylarına sahip. Filmde geçen birçok detayı, oyunda da görme ihtimalimiz yüksek.

Peaky Blinders’ın VR oyunu geliyor

Genç ve tutkulu birinin, çete reisi olma serüvenini anlatan bu dizi, 6 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Dizinin en çok ilgi çeken tarafı ise, son derece gerçekçi bir dille anlatılmış olmasından kaynaklanıyor.

Peaky Blinders dizisi o kadar büyük bir etki uyandırdı ki, literatüre çok farklı kelimeler yerleşti. Örneğin Peaky Blinders Dünyası diye yepyeni bir kelime kullanılmaya başlandı. Dizideki karakterler birebir kopyalanmakla beraber, tüm mekanlar ve sokak da gerçekçi bir şekilde aktarılacak.

Kendinizi, çete savaşlarının tam ortasında bulacağınız bu VR oyunu, yapay zeka da içeriyor. Böylece vereceğiniz komutla daha efektif bir şekilde oyunda kullanılacak. Yeni çıkacak olan bu oyun ile ilgili sizlerde oluşan tüm izlenimleri, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Peaky Blinders VR oyun oyun Maze Theory Immersive Entertainment

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