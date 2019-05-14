‘Pecoma Kanseri’ gencin göz yaşları! İlacı 25 bin lira

Kastamonu’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mümin Gergen (26) yaklaşık 1 buçuk yıl önce karnındaki şikayetten dolayı hastaneye gitti. Hastanedeki tetkiklerden sonra ağrıları dinmeyen Gergen, Ankara’ya gitti. Karnındaki tümör nedeniyle acilen ameliyata alınan Gergen’e iddiaya göre doktorlar ameliyat sonrası patoloji sonuçlarının temiz olduğu söyledi. Bir süre sonra tekrar ağrıları artan Gergen, yapılan tetkiklerden sonra bir kanser türü olan Pecoma Kanseri olduğunu öğrendi. 12 aydan fazla bir süre tedavi gören Gergen’in kullandığı ilaçlar karaciğerine etki etti.

İLACIN PİYASA DEĞERİ 25 BİN LİRA



Doktorlar Gergen’e son olarak piyasa değeri 25 bin lira olan bir ilacı tavsiye etti. Maddi durumu kötü olan Gergen ise günlerdir kendisine verilen ilacı alamıyor. Karnı gün geçtikçe şişen Gergen İstanbul Esenyurt’ta yaşayan ablasının evinde ikamet etmeye başladı.

Kardeşinin 1 seneyi geçkin bir süredir Pecoma kanseri hastası olduğunu ifade eden Gergen'nin ablası, “Karabük’ten ilk önce gazi hastanesine sevk edildi. 20 gün sonra patoloji sonucu çıktı biz çok sevindik adak kestik. 3 ay sonra bize kontrole gelin dediler. 3 ay sonra gittiğimiz de bütün karın boşluğuna karaciğere hastalık yayıldı diye bilgi verildi bize. Sonra kardeşim psikolojik olarak çöktü. Hızla yayılan bir kanser türü olduğu söylendi bize. Kemoterapi yapıldı ama tepki alınamadı sonuç alınamadı. Sonra devlet bize Allah razı olsun 8 bin liralık ilaç vardı onu verdi. O biraz karnını indirdi. Karnı bu hale geldi. Maddi imkanlarımız olmadığı için verdikleri diğer ilacı alamadık. Devletimizden bu ilacı istiyoruz. Bu ilacın 2 haftada bir damar yolundan yapılacağını söyledi. Doktor bize, bunun kullanma sürecinin 2 sene olduğunu söyledi” dedi.

"GÜCÜM KALMADI ARTIK"



Rahatsızlığından dolayı ağrıları olduğunu söyleyen Mümin Gergen para yardımı istemediğini ilacının alınmasını istediğini söyleyerek, “2 tane çocuğum var. Ben maddi manevi hiçbir şey beklemiyorum. Beni kurtarsınlar ben başka bir şey beklemiyorum. Ağrım çok her tarafım şişmiş durumda. Gücüm kalmadı artık” diye konuştu.

Kaynak: İHA

