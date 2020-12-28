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Pedro Almodóvar son sözünü söyledi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 28.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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Pedro Almodóvar son sözünü söyledi

Sinema sektörünün son günlerdeki tek gündemi olan sinema salonlarının geleceği hakkında herkes fikrini belirtmeye devam ediyor. Pedro Almodovar, çekeceği son filmi sinema salonlarında göstereceğini belirtti.

Dijital platformların yükselişinden memnun olmayanlar listesine Pedro Almodóvar'ı da ekleyebiliriz. Şimdi yönetmen, bir sonraki uzun metrajlı filmi "Madres Paralelas"ı yayınlamak için yayın hizmetlerinden gelen teklifleri geri çeviriyor.

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Pedro Almodóvar’ın kardeşi ve yapım şirketi El Deseo'nun kurucu ortağı olan Agustin Almodóvar, Screen Daily ile yaptığı röportajda “Madres Paralelas”ın bir Netflix orijinali ya da benzeri bir formu olmayacağını açıkladı. 2020 yılındaki seyirci alışkanlıkları sorulduğunda, Agustin Almodóvar, “Büyük perdede film izlemeyi sevenler için bunlar endişe verici zamanlar, çünkü sinema salonlarının camının çatlama tehdidi yaklaşıyor. Ancak, salonlar için mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu konuda eski kafalıyız, yayıncılardan orijinal içerik olması için çeşitli tekliflere rağmen Pedro’nun bir sonraki filmini sinema salonları için planlıyoruz." dedi.

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BAŞROLDE PENELOPE CRUZ OLACAK

Son olarak Pain and Glory filmini çeken, birçok ödül kazanan ve hem filme, hem Antonio Banderas'a Oscar adaylığı kazandıran Almodovar'ın bir sonraki filmi, muhtemelen anneliği ve aileyi bir ölçüde irdeleyecek bir film olacak. Filmin başrolünde, Almodovar'ın favori oyuncularından Penélope Cruz yer alacak ve filmin 2021 yılı bitmeden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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