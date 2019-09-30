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Pegasus 'bedava bilet' paylaşımlarına karşı yolcularını uyardı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 30.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları, sosyal medyadan yayılan 'özel hediye bilet' paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıklayarak yasal işlem başlatıldığını belirtti.

Pegasus 'bedava bilet' paylaşımlarına karşı yolcularını uyardı

Pegasus Hava Yolları, sosyal medyadan yayılan '28'inci yıla özel hediye bilet' paylaşımlarına karşı yolcularını uyardı.

'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Şirketten yapılan açıklamada, "Kısa mesaj yoluyla yayılmaya başlayan Pegasus Hava Yolları’nın 28'inci yıla özel hediye bilet dağıtması bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin konu ile hiçbir bağlantısı yoktur, lütfen itibar göstermeyiniz. Misafirlerimizin mağdur olmaması adına konu ile ilgili yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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