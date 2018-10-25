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Pek çok ilaca bedel: Ev yapımı zencefil yağı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

Zencefil yağının yapımını öğrendikten sonra onu beslenme düzeninize dahil edeceğinize eminiz. Üstelik sadece sağlık sorunlarınız için değil kullanabileceğiniz birden çok farklı yer bulunuyor. O halde lafı fazla uzatmadan detayları inceleyim...

Pek çok ilaca bedel: Ev yapımı zencefil yağı

Zencefil yağı lokal olarak uygulandığında ağrı ve acıyı ortadan kaldırır ve kan dolaşımını hızlandırır. En popüler faydası ise mide bulantısı, hazımsızlık ve gaz problemlerine doğal bir ilaç kaynağı olmasıdır.

yağ

Sağlık problemlerinin yanı sıra havayı temizleme özelliği de bulunur. Hava temizleyici ürününüz var ise içerisine 2,3 damla zencefil yağı ekleyin ve havayı soluyun. Zencefil yağı ile temizlenen hava enerjinizi yerine getirir ve zinde bir etki sağlar.

İyi bir masaj yağıdır. Üç damla zencefil yağını bir miktar lavanta yağıyla karıştırıp masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Kas ağrılarına, sırt ağrılarına ve romatizmaya iyi gelecektir.

zenco

Zencefilin antiseptik özelliği vardır. Bu etkisinden dolayı bakteriyel dizanteriye ve bağırsak enfeksiyonlarıyla mücadele eder. Zencefil yağı, şişkinlik ve hazımsızlık için son derece etkili olur.

Balgam sökücü etkiye sahiptir. Astım, bronşit gibi solunum yolu sıkıntılarında etkilidir. Bu faydasından yararlanmak için içeceğinize 2 damla zencefil yağı damlatabilirsiniz.

zenco2

Ağrılarla baş eder ve düzenli zencefil kullanımı hipertansiyon riskini yüzde 8 düşürür.

Kronik hastalıklarla mücadele eder. Yapılan araştırmalar sonucu zencefilin düzenli olarak günlük 2/4 gram arası tüketiminin birçok kronik hastalığı ortadan kaldırdığını söyler.

Zencefil yağı nasıl hazırlanır?

rende

Malzemeler:
50 gram taze zencefil
400 ml zentinyağı
Rende ve fırına koyabileceğiniz bir kase

Hazırlanışı:

zencefil

Tarif için kullanacağınız zencefili bir gece öncesinden yıkayın ve kurumaya bırakın. Ertesi gün temiz ve kuru bir zencefile ihtiyacınız olacak.
Zencefili rendeleyin ve fırın kabında zeytinyağı ile birlikte karıştırın. Hazırlanan zencefil zeytinyağı karışımını 65 derecede yaklaşık 2 saat boyunca pişirin.
Fırından çıkan karışımı ılıdıktan sonra tülbent yardımıyla süzün ve bu yağı kapaklı şişelere doldurun.
Zencefil yağını serin ve kuru bir yerde saklayın. Hazırladığınız yağı 6 ay saklayabilirsiniz.

Not: Bebek bekleyenler zencefil yağını kullanmadan önce muhakkak doktora danışmalı. Ayrıca 24 saat içince güneş görecek bölgelerinize zencefil yağı sürmeyin. Zencefil yağını küçük çocuklarda kullanmayın. Herhangi bir allerjik durumunuz var ise yine zencefil yağından uzak durmalısınız. Hassas ciltler de zencefil yağını kullanmadan önce doktordan onay almalıdır.

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