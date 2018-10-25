Pek çok ilaca bedel: Ev yapımı zencefil yağı

Zencefil yağı lokal olarak uygulandığında ağrı ve acıyı ortadan kaldırır ve kan dolaşımını hızlandırır. En popüler faydası ise mide bulantısı, hazımsızlık ve gaz problemlerine doğal bir ilaç kaynağı olmasıdır.

Sağlık problemlerinin yanı sıra havayı temizleme özelliği de bulunur. Hava temizleyici ürününüz var ise içerisine 2,3 damla zencefil yağı ekleyin ve havayı soluyun. Zencefil yağı ile temizlenen hava enerjinizi yerine getirir ve zinde bir etki sağlar.

İyi bir masaj yağıdır. Üç damla zencefil yağını bir miktar lavanta yağıyla karıştırıp masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Kas ağrılarına, sırt ağrılarına ve romatizmaya iyi gelecektir.

Zencefilin antiseptik özelliği vardır. Bu etkisinden dolayı bakteriyel dizanteriye ve bağırsak enfeksiyonlarıyla mücadele eder. Zencefil yağı, şişkinlik ve hazımsızlık için son derece etkili olur.

Balgam sökücü etkiye sahiptir. Astım, bronşit gibi solunum yolu sıkıntılarında etkilidir. Bu faydasından yararlanmak için içeceğinize 2 damla zencefil yağı damlatabilirsiniz.