YEMEK

Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

Geleneksel tatlarımızdan biri olan tahin-pekmez ikilisinden tahini seçtik ve onunla beraber enfes tatlara imza attık. Oldukça pratik olan bu tariflerle ister beş çayınızı şenlendirin isterseniz yemek sonrası tatlı keyfi yapın. Karar sizin :)

Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Tahinli kurabiye

kurabiye

Çay saatlerin çok daha tatlı geçirmek isteyenler için geliyor bu tarifimiz. Tahin, çekilmiş ceviz içi ve ağızda dağılan mükemmel hamuruyla favori kurabiyeniz olmaya aday kendileri. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Limonlu tahin ezmesi

limonlu

Limonlu tahin ezmesi balıktan sonra yenebilecek alternatif bir tatlı. Devamlı olarak tahin helvası yemekten sıkılanlar için ekşi-tatlı bir karışım olacak. Son derece pratik ve bir o kadar da kolay yapımı var. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Bal kabaklı tahinli çıtır rulo

çıtır

Çıtır ruloları genelde dışarıdan hazır olarak alır, tüketiriz. Aslında yapımı tahmin ettiğiniz kadar uğraştırıcı değil. Tahinli çıtır ruloları mevsimin gözdesi bal kabağı püresiyle buluşturduk, lezzetini ikiye katladık. Detaylarını görmek için tıklayın.

Susamlı tahinli kek

susamlı kek

Susamlı tahinli kek, kahvenin yanına pek bir yakışıyor. Dışındaki çıtır çıtır taneler, iç kısmındaki tahinin kattığı lezzet... Her bir ısırıkta helva tadını veren kek, misafirler tarafından da beğenilecektir, biz buna eminiz. İlk defa yapacak olanlar kendilerini riske attıklarını düşünmesinler, Mynet Yemek garanti veriyor :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tahin helvalı Osmanlı dondurması

dondurma

Nefis bir ev yapımı dondurmasıyla karşınızdayız! Tatlandırıcısız, katkı maddesiz hazırlanan bu dondurmanın soyu taa Osmanlı'ya dayanıyor! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Patatesli tahinli pide

patatesli

Patatesli pideye tahin ekledik lezzetine doyamadık! Beş çayı için son derece doğru bir seçim olacaktır. Üstelik patatesli tahinli pideler oldukça doyurucu. Tarifin detayları için tıklayın.

Tahinli tavuk salatası

thinli

Hep tatlı yiyecek değiliz ya, biraz da şöyle ana öğünlere kayalım... Tavuk salatasına ekleyeceğiniz tahin alıştığınız lezzeti bambaşka bir boyuta taşıyor. Üstelik son derece hızlı ve pratik hazırlanıyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yufkalı tahin helvası

yufkalı

Çıtır çıtır yufkası ve tahin ile harmanlanan iç harcı... Söyleyeceklerimiz bu kadar! Geriye kalan koca bir lezzet bombası :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yulaflı tahinli süt

11

Enfes bir kahvaltılık var şimdi sırada. Son derece doyurucu ve bir o kadar da sağlıklı. Süt içmeyi sevmeyen çocuklar için de tatlı bir kandırmaca yöntemi :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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tahinli tarifler kolay yemek tarifleri

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