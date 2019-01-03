Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Tahinli kurabiye

Çay saatlerin çok daha tatlı geçirmek isteyenler için geliyor bu tarifimiz. Tahin, çekilmiş ceviz içi ve ağızda dağılan mükemmel hamuruyla favori kurabiyeniz olmaya aday kendileri. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Limonlu tahin ezmesi

Limonlu tahin ezmesi balıktan sonra yenebilecek alternatif bir tatlı. Devamlı olarak tahin helvası yemekten sıkılanlar için ekşi-tatlı bir karışım olacak. Son derece pratik ve bir o kadar da kolay yapımı var. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Bal kabaklı tahinli çıtır rulo

Çıtır ruloları genelde dışarıdan hazır olarak alır, tüketiriz. Aslında yapımı tahmin ettiğiniz kadar uğraştırıcı değil. Tahinli çıtır ruloları mevsimin gözdesi bal kabağı püresiyle buluşturduk, lezzetini ikiye katladık. Detaylarını görmek için tıklayın.

Susamlı tahinli kek

Susamlı tahinli kek, kahvenin yanına pek bir yakışıyor. Dışındaki çıtır çıtır taneler, iç kısmındaki tahinin kattığı lezzet... Her bir ısırıkta helva tadını veren kek, misafirler tarafından da beğenilecektir, biz buna eminiz. İlk defa yapacak olanlar kendilerini riske attıklarını düşünmesinler, Mynet Yemek garanti veriyor :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.