Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Çay saatlerin çok daha tatlı geçirmek isteyenler için geliyor bu tarifimiz. Tahin, çekilmiş ceviz içi ve ağızda dağılan mükemmel hamuruyla favori kurabiyeniz olmaya aday kendileri. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Limonlu tahin ezmesi balıktan sonra yenebilecek alternatif bir tatlı. Devamlı olarak tahin helvası yemekten sıkılanlar için ekşi-tatlı bir karışım olacak. Son derece pratik ve bir o kadar da kolay yapımı var. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Çıtır ruloları genelde dışarıdan hazır olarak alır, tüketiriz. Aslında yapımı tahmin ettiğiniz kadar uğraştırıcı değil. Tahinli çıtır ruloları mevsimin gözdesi bal kabağı püresiyle buluşturduk, lezzetini ikiye katladık. Detaylarını görmek için tıklayın.
Susamlı tahinli kek, kahvenin yanına pek bir yakışıyor. Dışındaki çıtır çıtır taneler, iç kısmındaki tahinin kattığı lezzet... Her bir ısırıkta helva tadını veren kek, misafirler tarafından da beğenilecektir, biz buna eminiz. İlk defa yapacak olanlar kendilerini riske attıklarını düşünmesinler, Mynet Yemek garanti veriyor :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Nefis bir ev yapımı dondurmasıyla karşınızdayız! Tatlandırıcısız, katkı maddesiz hazırlanan bu dondurmanın soyu taa Osmanlı'ya dayanıyor! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Patatesli pideye tahin ekledik lezzetine doyamadık! Beş çayı için son derece doğru bir seçim olacaktır. Üstelik patatesli tahinli pideler oldukça doyurucu. Tarifin detayları için tıklayın.
Hep tatlı yiyecek değiliz ya, biraz da şöyle ana öğünlere kayalım... Tavuk salatasına ekleyeceğiniz tahin alıştığınız lezzeti bambaşka bir boyuta taşıyor. Üstelik son derece hızlı ve pratik hazırlanıyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Çıtır çıtır yufkası ve tahin ile harmanlanan iç harcı... Söyleyeceklerimiz bu kadar! Geriye kalan koca bir lezzet bombası :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Enfes bir kahvaltılık var şimdi sırada. Son derece doyurucu ve bir o kadar da sağlıklı. Süt içmeyi sevmeyen çocuklar için de tatlı bir kandırmaca yöntemi :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
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