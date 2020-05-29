Pelin Akil'den Anıl Altan'a romantik doğum günü mesajı

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile dizi setinde tanışıp 2016'da evlenen Pelin Akil, ikiz bebekleri Alin ve Lina ile birlikte Instagram hesabına eklediği eğlenceli pozlarla dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Akil, gün içerisinde neler yaptığını yayınlayarak, annelik tecrübelerini de takipçileriyle paylaşıyor. Oyuncu, bu kez 30 yaşına basan eşinin doğum gününü, romantik bir mesajla kutladı.

"BABALIĞINA, KOCALIĞINA HER GÜN DAHA DA VURULUYORUM"

Pelin Akil, Altan ile çekildiği fotoğraflarının altına şu notu düştü:



Karakterine, olgunluğuna, merhametine, deliliğine, komikliğine, babalığına, kocalığına, fiziğine, kalbine, yüzüne, ruhuna her gün daha da vurulduğum canım sevgilim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki "Evet" dediğim güne... Seni çok ve sonsuza dek...



