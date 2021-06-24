Pelin Akil'in şaşırtan tatil pozları devam ediyor: "Çok güzelim..."

Ünlü oyuncu Pelin Akil, tam 13 yıl önce "Arka Sıradakiler" dizisi ile izleyici karşısına çıkan genç oyunculardan biriydi. Daha sonra, "Seksenler" ve "Suskunlar" gibi çok izlenen dizilerde oynadığı halde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Başrolleri uzun bir süre tiyatro oyunları ve müzikallerle sınırlı kaldı. Ama sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte şans nihayet Pelin Akil'in de yüzüne güldü. Komik ve enerjik paylaşımları ile hem seyircilerin hem de eşi Anıl Altan'ın gönlünü kazandı. Şu anda, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"da oyunculuğunu konuşturan ve sosyal medyanın en popüler ailesinin parçası olan bir yıldıza dönüştü. Yıllarca beklediği büyük çıkışı sosyal medyanın da desteğiyle yapan Pelin Akil, hala her anını Instagram'da paylaşmaya devam ediyor. Ailesiyle birlikte çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlar ise takipçilerini şaşırtıyor.

"Uyurken bile güzelim"

Pelin Akil, doğal güzelliğiyle nam salan bir isim. Instagram'da doğal halini paylaştığı için başının derde girdiği bile oldu ama o aldırmadı. Bugünlerde de, Instagram filtrelerine kafayı takmış durumda. "Uyurken bile güzelim ya üf.." dediği paylaşımla takipçilerini yine çok güldürdü.

Sonrasındaki "filtreli" paylaşımı da bir hayli komikti. "İnsan kendini beğenmez bir daha ya, bu ne? Yazıklar olsun." diyerek filtreli paylaşımlara tepki göstermeyi de ihmal etmedi.



