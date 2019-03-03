Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evliliğinden hamile olan Pelin Akil, Nisan ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirecek.

Ünlü çift, doğacak bebekleri için Kadıköy'deki bir mekanda baby shower partisi düzenledi.

Akil'in baby shower partisine çok sayıda davetli katıldı.

Ünlü çift partiden kareleri sosyal medyada paylaşıldı.

Pelin Akil paylaşımında, 'Bugünle ilgili söyleyebileceğim tek kelime muhteşemdi. Yapalım yapmayalım diye kararsız kaldığımız bir gündü ve o zaman Alin ve Lina’nın çay partisi yapalım diye karar verdik ve iyi ki yaptık. Ne kadar çok dostumuz ne kadar çok bizi seven insanlar varmış. Kızlarımız nasıl da şanslılar ki kocaman bir aileleri var. Gelen herkesin gözlerinden öpüyorum. Gelemeyenlerin de çay sözü olsun' notunu yazdı.



