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Pelin Karahan'a büyük şok! Eşinin akciğerine emboli attı

09.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alındı. Eşinin durumunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran başarılı oyuncu, eşinin gözetim altında tutulduğunu, operasyonun başarılı şekilde geçtiğini dile getirdi.

Pelin Karahan'a büyük şok! Eşinin akciğerine emboli attı

Pelin Karahan'dan korkutan haber! Ünlü oyuncunun eşi Bedri Güntay enboli nedeniyle acilen ameliyata alındı. Birkaç gündür kendini kötü hisseden ve Ulus’ta bir hastanede yatan Bedri Güntay’ın damarına pıhtı attığı tespit edildi.

Bu nedenle ünlü oyuncunun eşine özel hastanede anjiyo yapıldı. Aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynayan ve sağlığına çok dikkat eden Güntay’ın aniden böyle bir sağlık sorunu yaşaması yakınlarını şaşırttı.

Başarılı bir operasyon geçiren Bedri Güntay, hastanede gözetim altında tutuluyor.

PELİN KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Pelin Karahan, eşinin son durumunu sosyal medya hesabından anlattı:

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