Pelin Karahan'a büyük şok! Eşinin akciğerine emboli attı

Pelin Karahan'dan korkutan haber! Ünlü oyuncunun eşi Bedri Güntay enboli nedeniyle acilen ameliyata alındı. Birkaç gündür kendini kötü hisseden ve Ulus’ta bir hastanede yatan Bedri Güntay’ın damarına pıhtı attığı tespit edildi.

Bu nedenle ünlü oyuncunun eşine özel hastanede anjiyo yapıldı. Aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynayan ve sağlığına çok dikkat eden Güntay’ın aniden böyle bir sağlık sorunu yaşaması yakınlarını şaşırttı.

Başarılı bir operasyon geçiren Bedri Güntay, hastanede gözetim altında tutuluyor.

PELİN KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Pelin Karahan, eşinin son durumunu sosyal medya hesabından anlattı:





