Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumu nasıl? Bedri Güntay kimdir, ne iş yapıyor? Pelin Karahan'dan açıklama!

Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay akciğer embolisi hastalığıyla boğuşuyor. Eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Pelin Karahan, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu anda hastanede gözetim altında. Arayan soran herkese çok teşekkürler, şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler" dedi. Peki Bedri Güntay kimdir, ne iş yapıyor? Pelin Karahan'dan açıklama!

BEDRİ GÜNTAY KİMDİR?

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay 27 Ağustos 1983 doğumludur, 39 yaşındadır. Ali Demir Güntay ve Can Eyüp Güntay adında iki çocuk babasıdır. Pelin Karahan ile 2014 yılında hayatını birleştirdi. Bir güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

