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Pelin Öztekin'den mayolu pozlar! "Ne güzel zayıfladın"

13.08.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin günü şehirde keyif yaparak geçirdi. Arka arkaya pozlarını paylaşan oyuncu Öztekin'e takipçileri "Ne güzel zayıfladın" yorumlarında bulundu.

Pelin Öztekin'den mayolu pozlar! "Ne güzel zayıfladın"

Mide küçültme ameliyatı geçiren ve 153 kilodan hızla 60 kiloya düşen Pelin Öztekin tatile gidemeyince şehirde tatil keyfi yaptı. Kalamış'taki Galatasaray Tesisleri'nde deniz ve güneşin tadını çıkaran Öztekin arka arkaya renkli mayosuyla poz verdi.

Çektiği fotoğrafları paylaşan Pelin Öztekin'e takipçileri yorum yağdırdı.

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Pelin Öztekin'in makyajsız haline beğeni yağarken takipçilerinin bir kısmı ise "Ne güzel zayıfladın", "Sarkmalarla nasıl başa çıktın?" gibi yorumlarda bulundu.

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93 KİLO VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

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6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.


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Pelin Öztekin
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