SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Penaltılara giden maçta sıra dışı olay! Son vuruş yapılmadan önce...

Penaltılara giden maçta sıra dışı olay! Son vuruş yapılmadan önce...

21.06.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi play-off yarı final maçında, hakem penaltı vuruşlarını yanlış sayıp erken bitirdi. Dardanelspor kutlama yaparken karşılaşmanın gözlemcisinin uyarısı ile hakem takımları tekrar sahaya çağırdı ve penaltılara devam edilince bu kez Bakırköy Yenimahalle sevinen ve finale çıkan takım oldu.

Bakırköy Yenimahalle FK ile Çanakkale Dardanelspor arasında Bursa Veysel Karani Stadı’nda oynanan maçta sıra dışı bir olay yaşandı. Bursa Veysel Karani Stadı’nda oynanan maçta Yenimahalle İremsu Öksüz’ün 57’deki golüyle öne geçerken Dardanelspor 76’da Ecenur Çetin’in penaltısıyla skora denge getirdi. 90 dakika 1-1 biterken uzatma devrelerinde skor değişmedi ve penaltılara gidildi.

Penaltılarda; Dardanelspor 3’te 3 yaptı. Bakırköy Yenimahalle ise ilk 3 penaltıdan ilkini kaçırdı, sonraki iki vuruşu gole çevirdi. Yenimahalle dördüncü penaltıyı da kaçırınca Dardanelsporlu oyuncuları ve teknik heyet sevinçle sahaya girdi, hakem de penaltıları bitirdi. Ancak bu erken alınan bir karardı.

083906097c67f12a1070ce79c01f4f05

Dardanelsporlular uzun süre maçı kazandıkları için sevinirken karşılaşmanın gözlemcisinin uyarısı ile hakem takımları tekrar yerlerine çağırdı ve penaltılara devam edildi. Galibiyet için kalan iki penaltıdan birini atması yeterli olan Dardanelspor iki atışı da kaçırdı, Yenimahalle beşinci atışını gole çevirdiği için ilk 5 penaltı 3-3 berabere bitti. Altıncı penaltılarda Yenimahalle 4-3 öne geçti. Dardanelspor’un 6'ıncı vuruşunu kaleci Büşra Çelikkol kurtarınca Bakırköy Yenimahalle FK finale yükseldi.

Teknik direktör Şenol Çelik ve öğrencileri büyük bir sevinç yaşadı. Bakırköy Yenimahalle takımı 23 Haziran’daki finalde Pendik Güvenspor ile karşılaşacak ve kazanan taraf 2'inci lige yükselecek. Teknik Direktör Şenol Çelik hem şaşkın hem de gururlu olduklarını söylerken, çok büyük fedekarlıklarla çıktıkları yolda finali de kazanıp 2'inci lige çıkmak istediklerini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amatör maçta saha bir anda karıştı!Amatör maçta saha bir anda karıştı!
O fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocasıO fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!
Anahtar Kelimeler:
Hakem kadın futbol ligi tff ak fk maçın iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Ali Koç - Arda Güler buluşması sona erdi! Dikkat çeken detay...

Ali Koç - Arda Güler buluşması sona erdi! Dikkat çeken detay...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin rakibi sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin rakibi sosyal medyada gündem oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.