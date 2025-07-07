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Pençe-Kilit Harekatı’nda metan gazı faciası! Fenerbahçe muhabirinin abisi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura da şehit olanlar arasında...

Süper Lig devi Fenerbahçe Pençe-Kilit Harekatı operasyonları ile alakalı paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Pençe-Kilit Harekatı’nda metan gazı faciası! Fenerbahçe muhabirinin abisi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura da şehit olanlar arasında...
Berker İşleyen

2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama yapan 19 askerimiz metan gazından zehirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, 12 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü; şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi olduğunu açıkladı.

‘‘ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ NİHAT MANGURA'NIN ACISINI PAYLAŞIYORUZ.’’

Pençe-Kilit Harekatı’nda metan gazı faciası! Fenerbahçe muhabirinin abisi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura da şehit olanlar arasında... 1

Kulübün resmi haber sitesinden yapılan açıklamada, ''Ülkemizin ve Milletimizin Başı Sağ Olsun. Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimizin sayısının 12'ye ulaştığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüzün çalışanlarından, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın da aralarında bulunduğu şehitlerimize Allah'tan rahmet; Ülkemize, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Çalışma arkadaşımız Nihat Mangura'nın acısını paylaşıyoruz.

Kahraman askerimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın cenazesi, 8 Temmuz Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Manisa Yeni Camii'nden kaldırılarak Seferihisar Garnizon Şehitliği'ne defnedilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

BABASI KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Pençe-Kilit Harekatı’nda metan gazı faciası! Fenerbahçe muhabirinin abisi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura da şehit olanlar arasında... 2

Mangura'nın pankreas kanseri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren babası Vasfi Mangura'ya ise haber verilmediği bildirildi.

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şehit Muhabir fenerbahçe
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