Pencere raylarına tuvalet kağıdı serin çağrısı yapıldı

Pencerelerin rayları, yapıları nedeniyle temizlik sırasında gözden kaçabilen bölgelerin başında geliyor. Toz ve kir yalnızca yüzeyde birikmiyor; dar olukların ve köşelerin içine de yerleşiyor.

Bu nedenle elektrikli süpürge, fırça, bez hatta kulak çubuğuyla yapılan temizlik bile zaman zaman yeterli olmayabiliyor. Sosyal medyada temizlik içerikleri paylaşan @nefasmr tarafından gösterilen yöntem ise kiri ovalayarak çıkarmak yerine önce yumuşatıp kağıda hapsetmeye dayanıyor.

ÖNCE PENCERE RAYININ ÜZERİNE TUVALET KAĞIDI SERİYOR

Yöntemin püf noktası, temizlik ürününü doğrudan kirli yüzeye sıkmamak. İlk olarak pencere rayının tamamını kaplayacak uzunlukta tuvalet kağıdı koparılıyor. Kağıt, ray boyunca uzanacak ve mümkün olduğunca girintili bölümlere temas edecek şekilde yüzeye yerleştiriliyor. Böylece kağıt, kirin bulunduğu alanın üzerinde bir tabaka oluşturuyor.

TEMİZLİK ÜRÜNÜNÜ KAĞIDIN ÜZERİNE SIKIYOR

Ardından çok amaçlı yüzey temizleyici doğrudan tuvalet kağıdının üzerine sıkılarak kağıdın nemlenmesi sağlanıyor. Buradaki mantık oldukça basit. Temizleyici doğrudan metal yüzeye sıkıldığında hızla akıp gidebilirken, tuvalet kağıdı sıvıyı emerek temizlik ürününün kirli yüzeyle daha uzun süre temas etmesini sağlıyor. Islanan kağıt, altındaki kurumuş kir ve kalıntıların yumuşamasına yardımcı oluyor.

BİR SÜRE BEKLETİP TEK HAMLEDE ÇEKİYOR

Kağıt kısa süre yüzeyde bekletildikten sonra bir ucundan tutularak ray boyunca çekiliyor. Yumuşayan toz, koyu renkli kalıntılar ve yüzeydeki kirlerin önemli bir bölümü ıslak kağıtla birlikte kalkıyor. Böylece temizlik sırasında kirleri rayın köşelerine doğru itmek yerine kağıdın üzerinde toplamak mümkün oluyor.

Geride kalan küçük kalıntılar ise nemli bir bezle yapılacak son bir silmeyle temizlenebiliyor.

HER KİRDE AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR

Pratik yöntem özellikle pencere raylarında günlük kullanımla oluşan toz ve hafif kir tabakalarında işe yarayabilir. Ancak uzun süredir temizlenmemiş, çamurlaşmış veya sertleşerek yüzeye yapışmış yoğun kirlerde tek başına yeterli olmayabilir.

Bu durumda temizliğe başlamadan önce elektrikli süpürgenin ince ucuyla büyük parçaların alınması öneriliyor. Köşelere sıkışmış kalıntılar için eski bir diş fırçasından da yardım alınabilir. Çok amaçlı temizleyici uygulandıktan sonra fırçayla kirler gevşetilip yüzey bezle silinebilir.

Böylece tuvalet kağıdı yöntemi rutin temizlik için pratik bir seçenek olurken, daha yoğun kirlerde elektrikli süpürge ve fırça desteğiyle daha kapsamlı temizlik yapılabilir.