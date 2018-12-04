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Pencereden atlayan kadını kurtaran polislere ödül

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 04.12.2018 20:01 | Son Güncelleme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3'üncü kat penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, polis memurlarının gerdiği montun üstüne düşerek son anda kurtarıldı. Polisler Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, kimliği belirlenemeyen kadın, Ordu'nun Altınordu ilçesinde oturduğu evin 3'üncü katında pencereye çıkarak intihara kalkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı telsizden duyup bölgeye intikal eden, biri komiser yardımcısı 2 polis memuru, bina önüne gelerek intihara kalkışan kadını ikna etmek istedi. Kadının pencereden sarktığını fark eden ve ikna olmayacağını anlayan polislerden biri üzerindeki montu çıkarıp, bina önünde gerdi.

HAVADA YAKALADI

Saniyeler sonra, sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan kadın, polislerin gerdiği montun üzerine düştü. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2 POLİS ÖDÜLLENDİRİLDİ

Olayda önlem alıp, gerdikleri montla intihara kalkışan kadının hayatını kurtaran 2 polis memuru, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirdi.

Erten, olay anında göstermiş oldukları cesaret ve örnek davranışları nedeniyle, makamında kabul ettiği 2 polis memurunu tebrik etti.

Olay anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, polislerin binaya koşup önlem aldıkları görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu intihar girişimi polis ödül

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