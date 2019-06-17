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Pendik'te dehşet: Silahla kız arkadaşını öldürüp intihar etti

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GÜNDEM  | 17.06.2019 19:11 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te, kötü koku gelen bir eve giren polis, 1'i kadın 2 kişinin yan yana cesedine ulaştı. Yapılan incelemede, erkeğin önce genç kadını silahla ateş ederek öldürdüğü, ardından banyoda bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu, başaramayınca kız arkadaşının yanına uzanıp şakağına silahla ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.

Olay, Pendik Harmandere Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan bir evde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Bugün komşular bir daireden kötü kokular gelmesi ve ev sahibine telefonla ulaşamaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı zorlayarak açtı ve içeriye girdi. Ekipler, evde yan yana bir kadın ile bir erkek cesedine ulaştı.

KIZ ARKADAŞINI BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekipleri 26 yaşındaki Yalçın Kahraman'ın, 29 yaşındaki kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nu başından silahla vurarak öldürdükten sonra evin banyosuna gittiğini ve bileklerini jiletle kestiğini tespit etti.

ÖLEN KIZ ARKADAŞININ KAFASINA KAFASINI DAYAYARAK İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri evde yaptığı incelemede kan izlerinden Kahraman'ın bileklerini kestikten sonra evin çeşitli yerlerinde bulunduğunu ve son olarak öldürdüğü kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nun cesedinin başına gelerek kafasını, Sarıoğlu'nun kafasına dayadıktan sonra sağ şakağından tek el ateş ederek intihar ettiğini tespit etti.

İKİNCİ MERMİ, KIZIN KAFASINDA KALMIŞ

Olay Yeri ve İnceleme ekipleri, yaptığı çalışmada Firdevs Sarıoğlu'nun kafasına bir el ateş edildiğini giriş ve çıkış olduğunu, Yalçın Kahraman'ın kafasından bir el giriş ve çıkış olduğunu, kurşunun daha sonra Sarıoğlu'nun kafasına girdiğini ve orada kaldığını belirledi.

CESETLER ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Polis ekipleri, incelemesini tamamladıktan sonra Sağıoğlu ve Kahraman'ın cesetleri Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin cinayet ve intihar olayının neden meydana geldiğini belirlemesi için çalışma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul intihar kız arkadaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Onu ve kendini de öldürdün... Ne oldu yani hangi zihniyet bu ya bu sevgi mi aşk mı şimdi?!
Kapitalizm bizi bu hale getirdi örf adet inanç hiçbir şey bırakmadı .
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