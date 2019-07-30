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İstanbul Pendik'te bir genç duvardan D-100'e düşüp hayatını kaybetti

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GÜNDEM  | 30.07.2019 04:53 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik Güzelyalı Köprüsü yakınında bulunan Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağı'nın duvarında oturan genç, henüz bilinmeyen bir nedenle D-100 Karayolu'na düşerek feci şekilde can verdi.

İstanbul Pendik'te bir genç duvardan D-100'e düşüp hayatını kaybetti

Olay saat 01:30 sıralarında Pendik Güzelyalı Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kardeşiyle buluşmayı bekleyen Emrullah Toprak(30) Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağı'nın duvarında otururken henüz bilinmeyen bir nedenle D-100 Karayolu'na düştü. O sırada oradan otomobili ile geçmekte olan kardeşi yol kenarında yatan ağabeyini görüp durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Toprak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS, ÖLÜMÜ ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevre sakinleri ise, sağlık ekipleri ve polislerin çalışmalarını film izler gibi izledi. Genç adamın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis genç adamın başka birisi tarafından aşağı atılmış olma ihtimaline karşılık soruşturma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
pendik D-100 ölüm

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