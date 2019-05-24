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Pendik'te İETT otobüsünün yaptığı kaza kamerada : 3 Yaralı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

Pendik'te yolcu dolu İETT yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki depoya girdi. Facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te meydana gelen kaza saat 09.45'te Velibaba mahallesinde meydana geldi. İETT otobüsü sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan içi yolcu dolu otobüs yol kenarındaki bir iş yerinin deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 3'ü yaralandı. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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pendik İETT OTOBÜS kaza

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