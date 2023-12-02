PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇ SONUCU! Pendikspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Pendikspor Galatasaray maçı için heyecanlı geri sayım sona erdi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Bayarslan'ın yönettiği maçta dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu olarak açıklandı. İşte Pendikspor Galatasaray maçı sonucu ve maç ile ilgili detaylar...

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi (bugün)günü gerçekleşti. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başladı.

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadı Stadyumunda oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlandı.

Pendikspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 69. dakikada Cedric Bakambu ve 82. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Zaha, Icardi.

Pendikspor: Erdem, E. Özgenç, Berkay, Welinton, Sequieira, Lusamba, İbrahim, Diaby, Çekiçi, Halil, Erencan.







