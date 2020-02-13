Penguenler de insanlar gibi konuşuyor!

Sakarlıkları ve yalpalayan yürüyüşleriyle özellikle çocukların favori hayvanlarından biri olan penguenlerle ilgili şaşırtıcı bir bilgi ortaya çıktı. İklim değişikliğinden en çok etkilenen hayvanlardan biri olan penguenlerin dünyadaki 18 türünün üçte ikisinin nesli tükendiği geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı. Şimdi ortaya çıkan şaşırtan diğer bir bilgiye göre; sevimli dostlarımız penguenler aslında insanlar gibi konuşabiliyormuş. Buna göre tıpkı insanlar gibi penguenler de bilgiyi aktarmak için dillerini kullanırken kısa sesleri uzun olanlara göre daha sık tercih ediyorlar.

2017 yılından beri hazırladığı videolarla ilginç gelişmeleri takipçileriyle paylaşan Youtuber Barış Özcan, yayınladığı son videosunda penguenlerin insan gibi konuşabildiğini anlatan makaleyi anlattı. 3 milyondan fazla takipçisi olan Özcan, bilgiyi aktarmak için insanlar gibi dillerini kullanan penguenlerin insan gibi konuşabilmesiyle bağlantılı olan Zipf’in Kısalık Yasası’na da değiniyor.