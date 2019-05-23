Mynet Trend

Pentagon Ortadoğu'ya 5,000 asker gönderme talebini değerlendiriyor -Yetkililer

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı'nın, İran ile gerilimin arttığı bir ortamda ABD ordusunun Orta Doğu'ya yaklaşık 5,000 ek asker gönderilmesine yönelik talebini değerlendirdiği belirtildi.

Pentagon Ortadoğu'ya 5,000 asker gönderme talebini değerlendiriyor -Yetkililer

Adının açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili Reuters'a yaptıkları açıklamada, talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldiğini ancak Pentagon'un talebi onaylayıp onaylamayacağının belli olmadığını söylediler.

Pentagon düzenli olarak dünya genelindeki savaş komutanlarından gelen ek kaynak taleplerini kabul veya reddeder.


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Aniden yaptı arkasına bile bakmadı!Aniden yaptı arkasına bile bakmadı!
20 yıllık efsaneye veda: Öyle bir şey yok20 yıllık efsaneye veda: Öyle bir şey yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pentagon Ortadoğu asker

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den birçok bölgeye son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den birçok bölgeye son dakika hava durumu uyarısı

Evdeki partide korkunç son! Arkadaşlarıyla dans ederken...

Evdeki partide korkunç son! Arkadaşlarıyla dans ederken...

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Babel ve Galatasaray açıklaması

Babel ve Galatasaray açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis halkı uyardı: Uzaylılara dikkat edin

Polis halkı uyardı: Uzaylılara dikkat edin

Meraklı kediler tarla süren çiftçiyi hep birlikte böyle izledi

Meraklı kediler onu böyle izledi

Yolda yürürken aniden iki kadını yumrukladı

Aniden yaptı arkasına bile bakmadı!

20 yıllık efsaneye veda: Öyle bir şey yok

20 yıllık efsaneye veda: Öyle bir şey yok

3 yaşında cinayeti gördü, 26 yıl sonra babasını mahkum ettirdi

3 yaşında cinayeti gördü, 26 yıl sonra babasını mahkum ettirdi

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, nefes kesti

Nefes kesen tatbikat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.