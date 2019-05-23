Pentagon Ortadoğu'ya 5,000 asker gönderme talebini değerlendiriyor -Yetkililer

Adının açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili Reuters'a yaptıkları açıklamada, talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldiğini ancak Pentagon'un talebi onaylayıp onaylamayacağının belli olmadığını söylediler.
Pentagon düzenli olarak dünya genelindeki savaş komutanlarından gelen ek kaynak taleplerini kabul veya reddeder.
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum