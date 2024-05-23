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Pep Guardiola'dan Arda Güler için beklenmedik bir itiraf geldi! "Durdurulamaz" dedi ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.05.2024 19:42
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Real Madrid'de son haftalarda gösterdiği performansla daha da dikkatleri çeken Arda Güler için Manchester City'nin dünyaca ünlü menajeri Pep Guardiola'dan beklenmedik bir itiraf geldi. İşte detaylar...

Pep Guardiola'dan Arda Güler için beklenmedik bir itiraf geldi! "Durdurulamaz" dedi ve...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid formasıyla ligin son haftalarında forma şansı bulan ve süre bulduğu dakikalarda gösterdiği muhteşem performansı gollerle de süsleyen genç yıldız Arda Güler için dünyaca ünlü menajer Pep Guardiola'dan bir değerlendirme geldi.

Arda Güler'in seviyesine ve sahip olduğu projeksiyona hayran kalan Guardiola, Manchester City'nin geçen yaz Arda Güler'i fark edememesine inanamıyor.

"ÇOCUK ÇOK İYİ''

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Defensa Central'in haberine göre Katalan çalıştırıcı Arda Güler için "Madrid onu sık sık oynatırsa bu çocuk durdurulamaz, çocuk çok iyi" dedi.

ARDA İÇİN GEÇ KALINDI

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Guardiola'dan City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in mükemmel bir alternatif olabileceğini düşündüğü belirtilen haberde bunun için artık çok geç olduğu belirtildi.

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