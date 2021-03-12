Pep Guardiola'dan flaş zemin açıklaması: Stadımızın zemini iyi değil

Ülkemizde zemin tartışmaları sürerken ve Galatasaray'da Belhanda zemin ile ilgili yöneticilere yönelttiği sözler nedeniyle gönderilmişken, İngiltere'de flaş bir açıklama geldi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Etihad Stadı'nın zemininin iyi olmadığını belirtti.

Fulham maçı öncesi konuşan deneyimli hoca, "Stadımızın zemini iyi değil. Arsenal deplasmanında, Anfield'da, Old Trafford'da oynadık, hepsi bizden iyi. Budapeşte'de oynadık, orada bile halı gibi zemin vardı." ifadelerini kullandı.

Manchester City, Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Fulham ile 13 Mart Cumartesi günü TSİ 23:00'da karşı karşıya gelecek.

