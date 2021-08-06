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Pep Guardiola'dan Messi açıklaması

06.08.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında konuştu. Guardiola, 16 yıl sonra Barcelona'dan ayrılan Messi ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Pep Guardiola'dan Messi açıklaması

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, transfer gündemiyle alakalı olarak açıklama yaptı ve Lionel Messi konusuna değindi.

"GREALISH BAŞKA SEVİYEYE ÇIKACAK"

"Jack Grealish, sol ön tarafta bir kanat olarak oynayabilir, 10 numara oynayabilir. Birçok pozisyonu kaliteli bir şekilde oynayabilir. Oyun tarzımıza çok uygun ve olağanüstü bir oyuncu. Zaten daha da iyi olacağına dair hiçbir şüphem yok. Bizimle başka bir seviyeye çıkabilir."

"60 SATTIK, 40 HARCADIK"

"Bu yaz akademiden neredeyse 60 milyon poundluk bir satış yaptık. Onun için harcadığımız para 40 milyon pound diyebiliriz. Aksi takdirde 100 milyon pound vermemiz mümkün olmazdı. Burada 7-8 yıl geçirebilir. Sadece yetenekleri açısından değil, zihinsel açıdan da harika bir oyuncu aldığımızı söylemeliyim."

MESSİ AÇIKLAMASI

Guardiola, "Grealish için 100 milyon pound ödedik. Kendisi 10 numaralı formayı giyecek. Messi'nin Barcelona'da devam edeceğini düşünüyorduk, o yüzden Messi, şu anda planlarımız arasında yok." dedi.

"MESSI ASLA UNUTULMAYACAK"

Bir Barcelona taraftarı olarak Messi'nin devam etmesini çok istediğini söyleyen başarılı teknik adam, "Ancak kulübün sürdürülebilir bir yapısının olması gerekiyor. Bir hayranı olarak, Lionel Messi'ye başardıkları için şükran duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"BERNARDO GİTMEK İSTİYOR"

"Bernardo bizim oyuncumuz ama ayrılmak istiyor. Sadece Bernardo değil, 3-4 oyuncu daha var. Sözleşmeli oyuncularımız ve güzel teklifler getirebilirlerse ayrılabilirler. Kesinlikle her şeyi tartışmaya açığız ama bu onlara bağlı. Ayrılmak isteyene kapı açık. Teklif getiremezlerse bizle çalışmaya devam etmek zorundalar. Ancak ben burada tatminsiz bir oyuncu istemiyorum."

"KANE İLE İLGİLENİYORUZ"

"Harry Kane, Tottenham'ın oyuncusu. Tottenham pazarlık yapmak isterse masaya otururuz. Sadece Manchester City değil, dünyadaki birçok takım Kane'i transfer etmek ister. Ancak her şey Tottenham'a bağlı. Jack'in durumu daha farklıydı, bir serbest kalma maddesi vardı ve onu kullandık. Harry Kane, olağanüstü ve çok özel bir golcü. Onunla ilgileniyoruz ama dediğim gibi her şey Tottenham'a bağlı."


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Lionel Messi
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