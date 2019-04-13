Pera Film'de 'Çin Sineması' zamanı!

Çin Sineması Zamanı, işitsel, arşivsel ve kişisel alanlara eğilen film yelpazesiyle Çin sinemasının önemli seslerini, hikayelerini, mekânlarını, etkilerini ve motivasyonlarını birbirleriyle sıkı sıkıya örtüşen karelerde tanımlıyor. Programda, 2015 Cannes Film Festivali’nin yarışma bölümünde yer alan, Jia Zhang Ke’nin bir ailenin 26 yıllık hikayesinden Çin’in hızlı modernleşme sürecine bir pencere açtığı Dağlar Uzaklaştığında; daha yüksek ücretler için Çin’in doğusunda yer alan sanayi şehri Huzhou’ya göç eden işçilerin günlük yaşamlarından kesitler sunan Acı Para; gölge tiyatrosunun yaratıcı dünyası ve yaşamları ile korunması gereken modern kentli kültürel miras arasında denge kuran oyuncuları anlatan Gölgelerin; Xu Bing’in görünürlüğü, takıntılı medya kültürümüzü ve çağdaş Çin’i yorumladığı Yusufçuk Gözleri; şöhret ve servet arayışı ile insanların internet üzerinden ilişkileri üzerine gerçek hayattan bir Black Mirror hikayesi niteliğindeki Halkın Arzu Cumhuriyeti ile bu yıl Berlin Film Festivali’nden Teddy Jüri Özel Ödülü ile dönen, bastırılmış arzuları, evliliğin toplumsal önemini ve Çin’deki varlıklı bir aile evinin içerisindeki soğukluğu ekrana taşıyan Ay’a Havlayan Köpek yer alıyor.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

