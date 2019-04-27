Pera Film Hatıranın Peşinde!

Programda, Martina Kudlacek’in çığır açmış bir sanatçının büyüleyici bir portresini çizmekle kalmayıp onun çarpıcı güzellikte ve şiirsel eserlerine de görkemli bir giriş sunduğu Maya Deren’in Aynası; 2003 Cannes Film Festivali’nden Altın Kamera ödülüyle dönen, anlatı form ve biçimleriyle sürekli oynayarak seyircisinin takibini bir an olsun bırakmayan, büyüleyici bir aşk hikâyesini anlatan Yeniden Sev Beni; planlılıktan uzak, gerçekten karakterlerin başına gelmiş bir hikâye izlenimi verirken, ucu açık bir deney niteliği de taşıyan Tek Başına Dans; Trey Edward Shults’un kendi aile bireylerine rol verdiği bu ilk filminde alkol bağımlığını cüretkar bir bakış ve kara mizahla ele aldığı Krisha; müzisyen M.I.A. ve yakın arkadaşları tarafından 22 yıl boyunca çekilmiş görüntülerden oluşan ve Londra’da genç bir göçmenden uluslararası pop yıldızına dönüşümünü anlatan Matangi / Maya / M.I.A. filmi ve son olarak eserlerinde kaybın, ölümün, aidiyetin ve ilişkilerin izlerini süren, kendisi de göç etmiş bir sanatçı olan Aykan Safoğlu’nun 2013 – 2015 yılları arasında ürettiği seçilmiş işlerinden oluşan Aidiyet ve Yoldaşlık seçkisi yer alıyor.
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