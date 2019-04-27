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Pera Film Hatıranın Peşinde!

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 27.04.2019 07:05 | Son Güncelleme

9 filmden oluşan Hatıranın Peşinde programı, kimi zaman geçmişin hayaletlerinin, kimi zaman gün yüzüne çıkmamış gerçekliklerin, kimi zaman da toplumsal hafızanın izlerini hatıralar aracılığıyla süren karakterlerin hikâyelerini seyirci ile buluşturuyor.

Pera Film Hatıranın Peşinde!

Programda, Martina Kudlacek’in çığır açmış bir sanatçının büyüleyici bir portresini çizmekle kalmayıp onun çarpıcı güzellikte ve şiirsel eserlerine de görkemli bir giriş sunduğu Maya Deren’in Aynası; 2003 Cannes Film Festivali’nden Altın Kamera ödülüyle dönen, anlatı form ve biçimleriyle sürekli oynayarak seyircisinin takibini bir an olsun bırakmayan, büyüleyici bir aşk hikâyesini anlatan Yeniden Sev Beni; planlılıktan uzak, gerçekten karakterlerin başına gelmiş bir hikâye izlenimi verirken, ucu açık bir deney niteliği de taşıyan Tek Başına Dans; Trey Edward Shults’un kendi aile bireylerine rol verdiği bu ilk filminde alkol bağımlığını cüretkar bir bakış ve kara mizahla ele aldığı Krisha; müzisyen M.I.A. ve yakın arkadaşları tarafından 22 yıl boyunca çekilmiş görüntülerden oluşan ve Londra’da genç bir göçmenden uluslararası pop yıldızına dönüşümünü anlatan Matangi / Maya / M.I.A. filmi ve son olarak eserlerinde kaybın, ölümün, aidiyetin ve ilişkilerin izlerini süren, kendisi de göç etmiş bir sanatçı olan Aykan Safoğlu’nun 2013 – 2015 yılları arasında ürettiği seçilmiş işlerinden oluşan Aidiyet ve Yoldaşlık seçkisi yer alıyor.

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