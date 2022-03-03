Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi oyuncuları kimler? Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi konusu nedir?

Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer’in rol aldığı, Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlanmıştır.

Netflix'te yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

•Hazal Kaya - Esra

•Selahattin Paşalı - Halit

•Engin Hepileri

•Tansu Biçer

•Hakan Dinçkol

•Ergun Metin

•Clare Louise Frost - Agatha Christie

•Jordan J Gallagher - Lover

•Yasemin Szawlowski - Sonia

•James Chalmers - George

•Ahmet Varlı

•Nergis Öztürk

•Murat Kılıç

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi 2022 senesinde Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilmiş olan genç bir gazetecinin, kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenmekte siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını ve geçmişe gitmesini konu alıyor.

PERA PALAS HOTEL NEREDE?

Pera Palace Hotel’in hikâyesi, 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul’da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartları sunabilecek bir otel bulunmamaktaydı. Bu boşluğu, kısa süre sonra kuruluş çalışmalarına 1892 senesinde başlanan, 1895’te ise açılış balosu yapılan Pera Palace Hotel doldurmuştur. Otel, Haliç’in muhteşem manzarasına hakim, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri sebebiyle ‘küçük Avrupa’ olarak bilinen Pera’nın Tepebaşı bölgesindeydi.

Orient Express’in o dönemki sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, 1896 senesinde kendi işletme şirketini kurarak Levanten mimar Alexandre Vallaury’nin tasarladığı Pera Palace Hotel’in yarı mülkiyetini aldı. Otel, Birinci Dünya Savaşı’na kadar son derece parlak bir dönem geçirmiştir.

Pera Palace Hotel, İstanbul’un en ihtişamlı yapılarından biri olarak açıldığında, pek çok ilkleri barındırıyordu. Otel ayrıca İstanbul’da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu binaydı. Türkiye’nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palace Hotel, kuruluşundan bu yana tarihi olaylara tanıklık ederek kent kültürünün çok önemli simgelerinden biri haline gelmiştir.

Pera Palace, 1917 senesinden itibaren pek çok kez Mustafa Kemal Atatürk’ü de ağırlamıştır. Atatürk’ün en sevdiği renk olan, diğer bütün evlerinde ve adına açılmış müze-evlerde de kullanılan gündoğumu rengi, ‘şafak’ pembesiyle yenilenen 101 numaralı müze odanın yer aldığı Pera Palace Hotel, müzayedelerden temin edilen yerli ve yabancı nadide Atatürk kitapları, dönemin dergileri, imzalı fotoğraf ve kartpostallar, madalyalar gibi ayrıntılarla daha da zenginleştirilmiştir.

