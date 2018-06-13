Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015 yılında teknik direktör Vitor Pereira ile sportif direktör Giuliano Terraneo'nun döneminde yaptığı transferlerin bir çoğuyla yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao'yu Suudi Arabistan ekibi El Wehda'ya satması, 2015 yılında yapılan transferleri akıllara getirdi. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun başında teknik direktör Pereira yönetiminde, transfere tarihinin en büyük harcamasını yaparak girdi. Transfer yetkisini İtalyan sportif direktör Terraneo'ya veren Aziz Yıldırım başkanlığındaki dönemin sarı-lacivertli yönetimi, kadroya tam 11 futbolcu takviyesi yaptı.

Robin van Persie, Luis Nani, Simon Kjaer, Lazar Markovic (kiralık) gibi Avrupa piyasasında isimleri bilinen önemli yabancı futbolculları transfer eden Fenerbahçe, Bursaspor'da iyi bir dönem geçiren Volkan Şen, Ozan Tufan, Jose Fernandao ve Şener Özbayraklı'yı da kadrosuna dahil etti.

Josef de Souza'yı Brezilya temsilcisi Sao Paulo'dan 8 milyon avro gibi önemli bir bonservis bedeliyle renklerine katan sarı-lacivertliler, Abdoulaye Ba ve kaleci Fabiano Ribeiro'yu da Portekiz'in Porto takımından kiraladı. Transfer ettiği 11 oyuncu için kasasından yaklaşık 45 milyon avro bonservis bedeli ve kiralama ücreti çıkaran Fenerbahçe'nin kadrosunda bugün bu isimlerden sadece 3'ü kaldı.