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Peri pacaları nerede? Nasıl oluşmuştur, efsanesi ve hikayesi nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 11:57 | Son Güncelleme:
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Peri pacaları nerede? Nasıl oluşmuştur, efsanesi ve hikayesi nedir?

İçindekiler

  • Peribacaları Nerede?
  • Peribacaları Nasıl Oluşmuştur?
  • Peribacaları Efsanesi
  • Peribacaları Balonları
  • Peribacaları Kayaç Türü

SPOT: Yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda dünyanın da en popüler turistik destinasyonları arasında yer alan Peribacaları ile ilgili konumundan tarihine kadar birçok detay merak edilir. İlginç yapıları nedeniyle başta Uzak Doğu olmak üzere tüm dünyadan turist çekmeyi başaran Kapadokya Peribacaları tam olarak nerede? Peribacaları hikayesi nedir? İşte cevapları...

Nasıl oluştuğundan kayaç türüne kadar Peribacaları'na dair bilinmesi gerekenler, kuşkusuz uzun bir liste oluşturur. Bu yüzden bu mucizevi oluşumlarla ilgili "Peribacaları nerede?" ya da "Peribacaları doğal mıdır?" gibi onlarca farklı soru sorulabilir. Diğer yandan Peribacaları'nın yer aldığı bölgede birbirinden değişik turistik alanlar ve aktiviteler de bulunur. Siz de rehber niteliğindeki bu yazımıza göz atarak bölgeye dair detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Peribacaları Nerede?

Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçesi sınırları içinde yer alan Peribacaları, bilindiği gibi Kapadokya adıyla da anılır. Bunun en temel sebebini ise geçmişte Peribacaları'nın bulunduğu bölgede var olmuş aynı isimdeki krallık oluşturur. Tarih boyunca her zaman ilgi çekmeyi başarmış olan bu doğal yapılar, zaman içinde rüzgar ve suyun kayalıkları aşındırmasıyla meydana gelmiştir. Kapadokya genellikle kendine has coğrafi yapısıyla bilinse de kayalara oyulmuş evleri, yeraltı şehirleri ve şarap mahzenleri nedeniyle de yoğun ilgi görür.

Nevşehir'in merkezine araçla yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Peribacaları'na hava veya kara yolu üzerinden ulaşabilmek mümkün. İl merkezinde yer alan Tuzköy Havalimanı'na yıl boyunca dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından uçuş seferleri düzenlenir. Benzer şekilde şehirler arası ulaşım firmaları da ülkemizin dört bir yanından Nevşehir'e seferler düzenler. Ayrıca Nevşehir Otogar'ından Kapadokya'ya sürekli dolmuş seferleri de bulunur. Eğer bu bölgeye demir yolu üzerinden ulaşmak istiyorsanız da öncelikle trenle Kayseri'ye, ardından otobüslerle Kapadokya'ya gelmeniz gerekir.

Peribacaları Nasıl Oluşmuştur?

Jeolojik dönemlerde aktif volkanların püskürttüğü lavlar ve bu donmuş lavları aşındıran fırtınalar sayesinde ortaya çıkan Peribacaları, ek olarak tarihi yerleşim yerlerine de ev sahipliği yapar. Neredeyse tamamı yüzyıllar önce farklı medeniyetler tarafından kayalara oyulmuş yerleşim yerleri, günümüzde her bütçeye ve beklentiye uygun otel alternatifleri de barındırır. "Peribacaları nereye bağlı?" ve "Nevşehir Peribacaları nerede?" gibi soruları cevapladıktan sonra bölgenin hikayesine ve keşfedilmesi gereken diğer önemli detaylarına geçebiliriz.

Peribacaları Efsanesi

Bu ilginç yapılarla alakalı birçok efsane anlatılıyor ancak en bilineni devlerle ilgili olanı diyebiliriz. Rivayete göre geçmişte Kapadokya bölgesinde yaşayan devler, kızdıkları zaman insanlara alev dalgaları gönderir, böylece insanların yaşadıkları alanları yerle bir ederlermiş. Bu yüzden insanlar da onları kızdırmamaya çalışır ve alev dalgalarından korunmak için sık sık birlikte dua ederlermiş.

Bir gün periler ülkesinin padişahı buradan geçerken durumu fark etmiş ve yaşananlara çok üzülmüş. Perilerini yardıma çağıran padişah, onlardan bu durumu çözmelerini istemiş. Ardından devler ateş dalgası gönderdikçe binlerce peri de buraya kar ve buz atmış. Bu yolla devlerin güçlerini zayıflatıp yer altına kaçmalarını sağlayan periler, Kapadokya'da insanlarla birlikte uzun yıllar huzur içinde yaşamışlar.

Peribacaları Balonları

Artık Kapadokya'nın simgeleşmiş bir aktivitesi olan balonlar, rengarenk yapılarıyla daima Peribacaları'na ayrı bir hava katmayı başarır. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin bölgedeki favori aktivitelerinden biri sayılan sıcak hava balonları, başta balayındaki çiftler olmak üzere yerli turist tarafından da yoğun ilgi görür.

Rüzgar yoğunluğu, aşırı sıcaklık veya soğukluk gibi hava olaylarından yüksek düzeyde etkilenebilen balonlar, bu sebepten dolayı genellikle sabah 05:00 - 06:00 arası hareket ederler. Tur olarak hizmet veren sıcak hava balonlarına kahvaltı da dahildir. Peribacaları'nın bulunduğu vadi üzerinde süzülen balonlar hem dışarıdan hem de içeriden muhteşem manzaralar yaratır.

Peribacaları Kayaç Türü

En az "Ürgüp Peribacaları nerede?" gibi bölgenin konumuyla ilgili sorular kadar merak edilen ayrıntılardan bir diğerini de kayaç türü oluşturur. Öncelikle Peribacaları, yüzyıllar önce aktif olan volkanlar tarafından püskürtülmüş ve donmuş küllerdir. "Dış püskürük" olarak da bilinen bu donmuş küller, tüf ve tüf tabaka kapsamında yer alır; tüflit, volkan külü, lahar, bazalt ve kum taşı gibi jeolojik kayaç türlerinden meydana gelir.

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