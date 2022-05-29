MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! İbrahim Tatlıses detayı

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! İbrahim Tatlıses detayı

29.05.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer sevgilisi Melis Ketenci ile nişanlandı. Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Zübeyde Melek Akkaş kardeşinin 'dom dom kurşununda' dans ettiği anları paylaştı.

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! İbrahim Tatlıses detayı

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer sevgilisi Melis Ketenci ile nişanladı. Perihan Savaş, oğlu ve gelini ile mutlu karesini paylaştı.

Perihan Savaş paylaşımına 'Kızım tuz yerine bal koymuş kahveye bal gibi olsun hayatınız' notu ekledi.

0x0-usta-oyuncu-perihan-savasin-oglu-savas-zafer-evlilik-yolunda-ilk-adimi-atti-perihan-savas-guzel-gelini-ve-oglu-1653805421651

Nişanda yer alan Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Zübeyde Melek Akkaş, kardeşinin dans ettiği anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

1212

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer annesinin eski aşkı İbrahim Tatlıses'in dom dom kurşunu şarkısında dans etti.

tertey

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendiProgramı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi
Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Perihan Savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Tazminat alabilirsiniz! Çoğu araç sahibi bundan haberdar değil

Tazminat alabilirsiniz! Çoğu araç sahibi bundan haberdar değil

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı

Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.