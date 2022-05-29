Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! İbrahim Tatlıses detayı

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer sevgilisi Melis Ketenci ile nişanladı. Perihan Savaş, oğlu ve gelini ile mutlu karesini paylaştı.

Perihan Savaş paylaşımına 'Kızım tuz yerine bal koymuş kahveye bal gibi olsun hayatınız' notu ekledi.

Nişanda yer alan Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Zübeyde Melek Akkaş, kardeşinin dans ettiği anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer annesinin eski aşkı İbrahim Tatlıses'in dom dom kurşunu şarkısında dans etti.





