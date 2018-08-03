Perihan Savaş, Meryem Uzerli'ye sert çıktı: Diksiyonunu düzelt!

Usta oyuncu Perihan Savaş, Akşam'a konuştu. 63 yaşındaki Savaş, Çukur dizisi ve beğendiği oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.

Savaş, "Çukur’un sezon finali, izleyicileri merakta bıraktı. Yeni sezonda ölenler olacak mı?" sorusuna, "Kalan kaldı, kalan sağlar bizimdir diyeceğiz. Birazcık sürpriz olacak" diyerek yanıt verdi.

İlk olarak oyunculukta güzelliğin geçici olduğunun altını çizen Perihan Savaş, Meryem Uzerli hakkında şu sözleri söyledi:

"Meryem Uzerli iyi bir oyuncu ama önce Türkçeyi öğrenmesi gerekiyor. Ne olursun şu diksiyonunu düzelt! Hürrem değilsin sen.

Muhteşem Yüzyıl’da güzel kaldırdı tamam ama sonra bitti. Ben onun yerinde olsam giderim Türkçeyi öğretin diye insanların elini ayağını öperim yani" ifadelerini kullandı.



