Perihan Savaş ve Ercan Kesal'a büyük ödül!

11 Mart’ta başlayan 26’ncı Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festival Başkanı Adil Kaya’nın konuşmasıyla başlayan festivalde yarışmaya katılan filmlerden fragmanlar gösterildi.

Ardından üç farklı seçici kurul ve seyircilerin seçtiği değişik kategorilerdeki ödüller açıkladı. Toplam 9 ödülün verildiği festivalde 12 bin euro değerindeki ödüller de sahiplerini buldu.

Festivalde ‘En İyi Film’ ödülünü Ferit Karahan’ın ‘Okul Tıraşı’ adlı filmi alırken, ‘Büyük Jüri En İyi Yönetmen’ ödülü ise ‘Çatlak’ filminin yönetmeni Fikret Reyhan’a gitti. ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü ‘Rabiye Kurnaz, George W. Bush’a Karşı’ filmindeki performansı ile Meltem Kaptan’a verilirken, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ise ‘Nasipse Adayız’ filmindeki rolüyle Ercan Kesal’ın oldu. Meltem Kaplan festivale video konferans yöntemiyle katıldı.



Festivalde ünlü sanatçı Perihan Savaş’a da ‘Onur Ödülü’ verildi. Ödülünü Nürnberg Belediyesi İkinci Başkanı Dr. Julia Lehner’in takdim ettiği Perihan Savaş, bu ödülü, öldürülen annelerin çocukları adına aldığını söyledi..



