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Perişan kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Perişan kurabiye tarifi kısa sürede hazırlanan, lezzeti bol olan bir kurabiye türüdür. İsmi perişan olsa da lezzeti oldukça yerindedir. Özellikle çayın yanına çok yakışır. Perişan kurabiye nasıl yapılır? Merak edenler için perişan kurabiye tarifi geliyor.

Perişan kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Çayın yanında bir şeyler yemeyi seviyor musunuz? Öyleyse perişan kurabiye tarifini muhakkak denemelisiniz. Perişan kurabiyenin dışı çıtır içi yumuşacıktır. Yerken dağıldığı için adına perişan kurabiye dendiği bilinmektedir. Kimileri de isminin görüntüsünden geldiğini savunur. İşte perişan kurabiye tarifinin detayları...

PERİŞAN KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yumurta
125 gram margarin (oda sıcaklığında)
Bir su bardağı toz şeker
Bir çay bardağı zeytinyağı
3,5 su bardağı un
Bir su bardağı iri kıyılmış ceviz
Bir çay bardağı kuru üzüm
Bir paket kabartma tozu
2 çay kaşığı tarçın

PERİŞAN KURABİYE NASIL YAPILIYOR?

İlk olarak margarin ve toz şekeri derin bir kabın içinde mikser yardımıyla çırpın. (hamur yoğurma uçlarını kullanın)
Margarin ve şeker iyice karışınca tek tek yumurtaları içine kırın. Yumurtaları da karışıma yedirdikten sonra yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Kabın içine un, kabartma tozu ve tarçını da ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Tüm malzemeleri homojen bir kıvama getirip hamuru hazır edin. Son olarak ceviz ve kuru üzümü de ekleyip hamuru spatula yardımıyla karıştırın.
Hazırladığınız hamurun ele yapışmaması gerekmektedir.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve bir kaşık yardımıyla hamurdan alın ve tepsiye koyun. Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.


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