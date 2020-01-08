Perişan kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Çayın yanında bir şeyler yemeyi seviyor musunuz? Öyleyse perişan kurabiye tarifini muhakkak denemelisiniz. Perişan kurabiyenin dışı çıtır içi yumuşacıktır. Yerken dağıldığı için adına perişan kurabiye dendiği bilinmektedir. Kimileri de isminin görüntüsünden geldiğini savunur. İşte perişan kurabiye tarifinin detayları...

PERİŞAN KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yumurta

125 gram margarin (oda sıcaklığında)

Bir su bardağı toz şeker

Bir çay bardağı zeytinyağı

3,5 su bardağı un

Bir su bardağı iri kıyılmış ceviz

Bir çay bardağı kuru üzüm

Bir paket kabartma tozu

2 çay kaşığı tarçın

PERİŞAN KURABİYE NASIL YAPILIYOR?

İlk olarak margarin ve toz şekeri derin bir kabın içinde mikser yardımıyla çırpın. (hamur yoğurma uçlarını kullanın)

Margarin ve şeker iyice karışınca tek tek yumurtaları içine kırın. Yumurtaları da karışıma yedirdikten sonra yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Kabın içine un, kabartma tozu ve tarçını da ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Tüm malzemeleri homojen bir kıvama getirip hamuru hazır edin. Son olarak ceviz ve kuru üzümü de ekleyip hamuru spatula yardımıyla karıştırın.

Hazırladığınız hamurun ele yapışmaması gerekmektedir.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve bir kaşık yardımıyla hamurdan alın ve tepsiye koyun. Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.



