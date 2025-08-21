Mynet Trend

Perte çıkan Ferrari kaza yapan ustaya satılmıştı! Daha yapılmadan alıcısı çıktı: İşte yeni sahibi

İstanbul'da bir ustanın deneme sürüşü sırasında daha 5 gün önce alınmış 15 milyonluk Ferrari'yle kaza yapması kamuoyunda kendine geniş yer buldu. Usta araç sahibini mağdur etmeyeceğini söyleyerek aracı satın alacağını söylemişti. Henüz tamir görmeyen Ferrari bir futbolcuya satıldı.

İstanbul'da müşterisinin 15 milyon liralık Ferrari'si ile kaza yapan usta Hakan Yılmaz, "Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz" diyerek aracı satın almıştı. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aracı tamir ettirmeden bir futbolcuya sattığını duyurdu. 18 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5'te müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne çıkaran usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarpmış ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

"KASKO YOK, BİZ ÜSTLENECEĞİZ"

Yaklaşık 15 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları usta Hakan Yılmaz şu sözlerle anlatmıştı:

"Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok"

ARACIN YENİ SAHİBİ FUTBOLCU OLDU

Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabından aracı tamir etmeden sattığını duyurdu. Aracı en son Bakırköyspor'un formasını terleten 34 yaşındaki Sercan Türk'ün satın aldığı ve kendisinin yaptıracağı öğrenildi.

