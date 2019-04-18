Peru eski Cumhurbaşkanı Alan Garcia intihar etti!

1985-1990 ile 2006-2011 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmış olan Garcia, rüşvet iddialarını bugüne dek yalanlamış ve siyasi eziyete maruz kaldığını söylemişti. Yolsuzluk iddiaları Garcia'nın 2'inci dönem cumhurbaşkanlığı dönemine ait. Garcia ilk cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde de yolsuzlukla suçlanmış ve 1992 yılında Lima'daki Kolombiya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmuştu.

Garcia çarşamba sabahı polisin evinin önüne gelerek kendisini tutuklamasından hemen önce başına tabanca dayayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna olayı doğrularken 69 yaşındaki Alan Garcia'nın durumunun kritik olduğu ve bölgedeki Casimiro Ulloa Hastanesi'nin acil bölümüne kaldırıldığı açıklanmıştı.

RÜŞVET SKANDALININ MERKEZİNDEKİ ŞİRKET SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Güney Amerika'daki birçok ihaleye imza atan ve rüşvet skandalının merkezinde bulunan Brezilyalı Odebrecht'te çalışan şirket yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığı'yla yaptıkları bir pazarlığın bir parçası olarak, Latin Amerika ülkelerindeki hükümetlere yaklaşık 800 milyon dolar rüşvet ödendiğini itiraf etmişti.

Yetkililer, Peru'da da 2005-2014 arasında kamu ihalelerini almak için 29 milyon dolar rüşvet ödendiğini açıklamıştı.



