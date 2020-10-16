Perulu savunma oyuncusu Carlos Zambrano: Neymar tam bir şaklaban

Brezilya Peru'yu 4-2 yenerek 2020 Dünya Kupası elemelerine harika bir başlangıç yaptı. Neymar maçı 3 golle tamamlayarak hat-trick yapmayı başardı.Maçın manşetlerinde herkes Neymar'ı överken, Peru'nun savunma oyuncusu Zambrano'nun Neymar hakkındaki sözleri karşılaşmanın önüne geçti.
Zambrano, La Banda del Chino adlı televizyon programına yaptığı açıklamada Neymar için, "Dürüst olmak gerekirse, o harika bir oyuncu, dünyanın en iyilerinden biri, ama benim için tam bir şaklaban." ifadelerini kullandı.
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