Dünya geneline baktığımızda FIFA’nın açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu durum son yıllarda ülkemizde de aynı şekilde. 2013 ve öncesine kadar Türkiye’de bariz bir PES üstünlüğü söz konusuydu. Fakat 2014 ile birlikte Konami’nin oyun tarzını arcade’den simülasyona çevirmesi serinin fanlarını pek de mutlu etmedi. Son 4 – 5 yıldır bir türlü istediği dikişi tutturamayan Konami, eldeki oyuncu kitlesinden de oldu. Bu yıl satışa sunacağı yeni PES ile beyaz bir sayfa açmak isteyen Japonya merkezli oyun geliştiricisi, dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta’yı geliştirme ekibine dahil etti. Peki Iniesta’nın ekibe dahil edilmesi PES 2020 oynanış dinamiklerini nasıl etkiledi? Dilerseniz bunun cevabını PES 2020 ön inceleme satırlarında verelim. Simülasyon tarzı öne çıkıyor Konami PES 2020 ile birlikte simülasyon tarzını tamamen oturtmuş diyebiliriz. Topa ilk dokunuşlarda hayli önemli iyileştirmeler gerçekleşmiş. Özellikle de top sürüşler gerçeğe yakın bir zemine oturtulmuş. Yani PES 2020’de serinin eski oyunlarında olduğu gibi top oyuncunun ayağına yapışmıyor. Serinin eski oyunlarını oynayanların da hatırlayacağı üzere, hızlı bir futbolcu ile topu ayağınıza alıp bütün bir sahayı geçerek kolayca gol atabiliyordunuz.

PES 2020’de ise böyle bir durum söz konusu değil. Yani top sürme dinamikleri FIFA’yla yarışacak seviyeye gelmiş. Oyundaki bir diğer önemli yenilik ise ortalar. Açık konuşmak gerekirse, PES 2020’de açtığınız ortalar serinin eski oyunlarına ve FIFA’ya nazaran çok daha gerçekçi duruyor. Elbette bu ortayı açan futbolcuyla da alakalı bir durum. Lakin yine de saçma sapan işlerle karşılaşmıyoruz. Örneğin FIFA 14’te orta-kafa-gol olayı adeta oyunun bug’ı gibiydi. Aynı durum kısmen FIFA 19’da da söz konusuydu. Fakat sonradan gelen güncellemeler ile orta-kafa-gol olayını biraz daha zorlaştırdılar. Pres ile top kapmak hayli zor PES 2020’de top kapma ve pres olayı da biraz değişmiş. Artık yoğun pres ile top kapmak o kadar kolay değil. Öyle ki topu bir şekilde kapsanız bile bu sefer de hakem engeliyle karşılaşıyorsunuz. Pres tuşuna basılı tutarak topu kaptığınız pozisyonların büyük bir çoğunluğu faul kararı ile noktalanıyor. Bu durum oyun zevkini biraz azaltıyor. Çünkü basit bir müdahalede bile hakem faul kararı verebiliyor.