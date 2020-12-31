Pesketaryen diyeti nedir? Nasıl yapılır?

Diğer adı pesko-vejetarjen olan pesketaryen olarak beslenme usulü, menüye deniz ürünlerinin girmesi yönüyle öne çıkar. Bir bakıma vejetaryenliğe benzese de, bu yeme stilinde hayvansal gıdaların yer alması açısından farklılık gösterir. Bu hayvansal gıdaların temelinde balık vardır. Bu yazımızda pesketaryenliğin özelliklerini, faydalarını, hangi besinlerin tüketilebileceğini okuyabilirsiniz. Pesketaryen Beslenme Hangi Yönleriyle Öne Çıkar? Bu Beslenme Yönteminde Ne Tür Besinler Bulunur?

Pesketaryen biçiminde beslenme usulü, ağırlıklı olarak sebzenin yanında deniz mahsulü, baklagil ve tahıl tüketimini kapsar. Bunların yanında bol miktarda meyve tüketimi de gerekir. Tüm bunlar sayesinde vejetaryenlikteki sebze tüketimine ek olarak, et ürünlerinin besin değerlerinden de faydalanma imkânı bulunur. Bu hayvansal gıdalara süt ve yumurta da dâhildir. En öne çıkan gıdanın balık olması sebebiyle ise Akdeniz diyetiyle benzerlik gösterebilir. Nitekim tıpkı Akdeniz usulü beslenmede olduğu gibi pesketaryenlikte de haşlanmış ve zeytinyağlı sebzeler tüketilir. Bunun yanında her iki beslenme şeklinin de olmazsa olmaz gıdası balıktır.

Pesketaryenlik Nedir ve Kimlere "Pesketaryen" Denir? Pesketaryen usulü beslenme biçimi, bizlere merak edilen pesketaryenlik nedir sorusunun cevabını verir. Bir pesketaryenin günlük tükettiği besinler arasında ise ağırlıklı olarak sebze ve meyve yer alır. Bunun yanında mutlaka çeşitli deniz mahsulleri, tahıl grubu besinleri ve ölçülü şekilde karbonhidrat bulunur. Bütün bu gıdalar bir pesketaryenin menüsünü oluşturur. Bunlar olmazsa olmaz gıdalar gibi görünse de unutulmamalıdır ki bu beslenme biçimi esneklik gösterir. Yani her öğünü kendinize göre ayarlayabilir, listenize eklemeler ve çıkarmalar yapabilirsiniz. Pesketaryen Diyeti Denince Ne Anlamamız Gerekir? Pesketaryen Diyeti Ne Tür Faydalar Sağlar? Özellikle Akdeniz diyeti ile olan benzerliğiyle öne çıkan pesketaryen diyeti temel gıda olarak balığı ön planda tutar. Haşlama ya da ızgara gibi farklı yöntemlerle pişirilen balık, bu beslenme biçiminde akla ilk gelen gıdalardan olmalıdır. Dolayısıyla buna yönelik diyetin en büyük faydalarından biri, Omega-3'tür. Bu yağ asidinin en çok balıkta bulunduğu bilinir. Pesketaryen usulüne göre diyet yapan biri Omega-3 takviyesine başvurma mecburiyeti duymaz. Balık yağı ihtiyacını bu diyetten karşılayabilir. Bu sayede karaciğer yağlanması, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi sağlık problemleriyle karşılaşma olasılığı azalır. Bu diyette sebzenin ağırlıkta olması da vitamin ve protein ihtiyacının karşılanması açısından faydalıdır. Oldukça hafif yiyecekler olduğu için vücuda istenmeyen bir ağırlık vermez. Beslenme sonrası yorgunluk, ağırlık çökmesi gibi sık yaşanan problemlerle karşılaşılmaz. Bunun yanı sıra kanser, depresyon, kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları engellemeye yardımcı olur.

Pesketaryen Menü İçerisinde Hangi Besinler Bulunur? Pesketaryen Menü İçin Hangi Gıdalara İhtiyacınız Var? Oldukça hafif ve bir o kadar doyurucu pesketaryen menü içerisinde en öne çıkan gıdaları deniz mahsulleri oluşturur. Bu gıdalara başta balık, ardından karides, ıstakoz gibi besinler sayılabilir. Deniz mahsulleri hâricinde böyle bir menüde olmazsa olmaz besin türü, sebzedir. Bu sebzelere bol miktarda yeşillik, brokoli, enginar, havuç, pırasa gibi besinler sayılabilir. Meyvelerin olmazsa olmazı avokadodur. Tıpkı balıkta olduğu gibi avokadoda da Omega-3 bulunur. Öte yandan bol miktarda lif barındırması bakımından uzun süreli tokluk hissi verir. Bu da diyet sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Pesketaryen Diyet Listesi Nasıl Olmalıdır? İşte Sizler İçin Örnek Bir Diyet Listesi: • Kahvaltı öğünü: Meyveli, chia tohumlu puding

• Ara öğün: Bir avuç içi kadar çiğ badem yada fındık

• Öğle yemeği: Izgara usulü somon balığı, haşlama brokoli, tam buğday ekmeği

• Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, bol mevsim yeşillikli salata, bir kâse yoğurt