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Pesketaryen diyeti nedir? Nasıl yapılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 16:51 | Son Güncelleme:
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Pesketaryen diyeti nedir? Nasıl yapılır?

Sağlıklı beslenmeye verilen önemin her geçen gün arttığı günümüzde pesketaryen beslenme tarzının öne çıktığı görülür. Peki birbirinden farklı beslenme tarzının arasında pesketaryen hangi yönleriyle öne çıkar? Detaylar yazımızın devamında sizlerle!

Diğer adı pesko-vejetarjen olan pesketaryen olarak beslenme usulü, menüye deniz ürünlerinin girmesi yönüyle öne çıkar. Bir bakıma vejetaryenliğe benzese de, bu yeme stilinde hayvansal gıdaların yer alması açısından farklılık gösterir. Bu hayvansal gıdaların temelinde balık vardır. Bu yazımızda pesketaryenliğin özelliklerini, faydalarını, hangi besinlerin tüketilebileceğini okuyabilirsiniz.

Pesketaryen Beslenme Hangi Yönleriyle Öne Çıkar? Bu Beslenme Yönteminde Ne Tür Besinler Bulunur?
Pesketaryen biçiminde beslenme usulü, ağırlıklı olarak sebzenin yanında deniz mahsulü, baklagil ve tahıl tüketimini kapsar. Bunların yanında bol miktarda meyve tüketimi de gerekir. Tüm bunlar sayesinde vejetaryenlikteki sebze tüketimine ek olarak, et ürünlerinin besin değerlerinden de faydalanma imkânı bulunur. Bu hayvansal gıdalara süt ve yumurta da dâhildir. En öne çıkan gıdanın balık olması sebebiyle ise Akdeniz diyetiyle benzerlik gösterebilir. Nitekim tıpkı Akdeniz usulü beslenmede olduğu gibi pesketaryenlikte de haşlanmış ve zeytinyağlı sebzeler tüketilir. Bunun yanında her iki beslenme şeklinin de olmazsa olmaz gıdası balıktır.

Pesketaryenlik Nedir ve Kimlere "Pesketaryen" Denir?

Pesketaryen usulü beslenme biçimi, bizlere merak edilen pesketaryenlik nedir sorusunun cevabını verir. Bir pesketaryenin günlük tükettiği besinler arasında ise ağırlıklı olarak sebze ve meyve yer alır. Bunun yanında mutlaka çeşitli deniz mahsulleri, tahıl grubu besinleri ve ölçülü şekilde karbonhidrat bulunur. Bütün bu gıdalar bir pesketaryenin menüsünü oluşturur. Bunlar olmazsa olmaz gıdalar gibi görünse de unutulmamalıdır ki bu beslenme biçimi esneklik gösterir. Yani her öğünü kendinize göre ayarlayabilir, listenize eklemeler ve çıkarmalar yapabilirsiniz.

Pesketaryen Diyeti Denince Ne Anlamamız Gerekir? Pesketaryen Diyeti Ne Tür Faydalar Sağlar?

Özellikle Akdeniz diyeti ile olan benzerliğiyle öne çıkan pesketaryen diyeti temel gıda olarak balığı ön planda tutar. Haşlama ya da ızgara gibi farklı yöntemlerle pişirilen balık, bu beslenme biçiminde akla ilk gelen gıdalardan olmalıdır. Dolayısıyla buna yönelik diyetin en büyük faydalarından biri, Omega-3'tür. Bu yağ asidinin en çok balıkta bulunduğu bilinir. Pesketaryen usulüne göre diyet yapan biri Omega-3 takviyesine başvurma mecburiyeti duymaz. Balık yağı ihtiyacını bu diyetten karşılayabilir. Bu sayede karaciğer yağlanması, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi sağlık problemleriyle karşılaşma olasılığı azalır. Bu diyette sebzenin ağırlıkta olması da vitamin ve protein ihtiyacının karşılanması açısından faydalıdır. Oldukça hafif yiyecekler olduğu için vücuda istenmeyen bir ağırlık vermez. Beslenme sonrası yorgunluk, ağırlık çökmesi gibi sık yaşanan problemlerle karşılaşılmaz. Bunun yanı sıra kanser, depresyon, kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları engellemeye yardımcı olur.

Pesketaryen Menü İçerisinde Hangi Besinler Bulunur? Pesketaryen Menü İçin Hangi Gıdalara İhtiyacınız Var?

Oldukça hafif ve bir o kadar doyurucu pesketaryen menü içerisinde en öne çıkan gıdaları deniz mahsulleri oluşturur. Bu gıdalara başta balık, ardından karides, ıstakoz gibi besinler sayılabilir. Deniz mahsulleri hâricinde böyle bir menüde olmazsa olmaz besin türü, sebzedir. Bu sebzelere bol miktarda yeşillik, brokoli, enginar, havuç, pırasa gibi besinler sayılabilir. Meyvelerin olmazsa olmazı avokadodur. Tıpkı balıkta olduğu gibi avokadoda da Omega-3 bulunur. Öte yandan bol miktarda lif barındırması bakımından uzun süreli tokluk hissi verir. Bu da diyet sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.

Pesketaryen Diyet Listesi Nasıl Olmalıdır? İşte Sizler İçin Örnek Bir Diyet Listesi:

• Kahvaltı öğünü: Meyveli, chia tohumlu puding
• Ara öğün: Bir avuç içi kadar çiğ badem yada fındık
• Öğle yemeği: Izgara usulü somon balığı, haşlama brokoli, tam buğday ekmeği
• Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, bol mevsim yeşillikli salata, bir kâse yoğurt

Unutulmamalıdır ki, her diyette olduğu gibi bu liste de kişisel olmalıdır. Sizin bedeninizin ihtiyacına göre uygun miktarlarda, uygun besinler tercih edilmelidir. Bunun için gerekirse diyetisyenden yardım alınmalıdır. Pesketaryen usulüne uygun bir diyet ile kilo vermeyi amaçladıysanız hayatınıza sporu dâhil etmeniz gerektiği unutulmamalıdır. Nitekim yapılan diyetler, spor olmadan tam anlamıyla sağlıklı bir etki gösteremeyebilir.

Sağlıklı Beslenmeyi Yaşam Tarzı Hâline Getirenler İçin Pesketaryen Yemek Tarifleri Nasıl Olmalıdır?

Alışkın olduğumuz yeme biçimlerine karşın pesketaryen yemek tarifleri öncelikle kırmızı ve beyaz et barındırmaz. Bunun gibi pastırma, sucuk gibi gıdalara da bu tür tariflerde rastlanmaz. Dolayısıyla bakliyatlar içerisine dâhil olan kuru fasulye, nohut gibi besinlerden oluşan yemekler yapmayı düşünürseniz kırmızı etten uzak durmalısınız. Bunun hâricinde yemeklerinizin içinde bol bol zeytinyağı kullanmayı alışkanlık hâline getirmelisiniz. Sebze yemekleri yapmayı düşündüğünüzde ağır öğünler olmasından kaçınmalısınız. Porsiyonlarınızda da ufak değişikliklere gidilmesi gerekebilir. Bu tür beslenmenin öne çıkan yanlarından biri besinlerin tok tutma özelliği olduğundan, daha küçük porsiyonlar size yeterli gelmeye başlar. Bütün bunları alışkanlık hâline getirip yaşam tarzınıza dönüştürürseniz bedeninize daha iyi bakmaya başlarsınız. Pesketaryen usulü beslenmeyi sürdürdükçe vücudunuzda olan hafifliği hissedebilirsiniz. Bu durum zamanla kalp ve ruh sağlığınızı iyileştirir. Böylelikle sizi hayata karşı daha mutlu ve sağlıklı bireyler hâline getirir. Kendine bu iyiliği yapmayı isteyenler için pesketaryenliği denemeyi tavsiye edebiliriz.

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