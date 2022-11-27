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Petek Dinçöz Doğu Demirkol'un konuğu oldu! 'Ben son assolistim" deyince Mahmut Tuncer bakın ne yorum yaptı!

27.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz, Doğu Demirkol ile Alelade Show'a konuk oldu. Yeni bir düet yapacağının müjdesini veren ünlü ismin ekranlara dönüşüne sosyal medyadan yorum yağdı. Dinçöz 'Ben son assolistim" deyince Mahmut Tuncer bakın ne yorum yaptı!

Petek Dinçöz Doğu Demirkol'un konuğu oldu! 'Ben son assolistim" deyince Mahmut Tuncer bakın ne yorum yaptı!

Ağustos ayında iş insanı Nida Büyükbayrakdar ile dünyaevine giren Petek Dinçöz, uzun bir aradan sonra ilk kez şarkı çıkardı. Şimdilerde sahne programlarına da başlayan Petek Dinçöz, Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katıldı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Petek Dinçöz'ün programa konuk olmasına yorum yağdı. Alelade Show'da şarkı da söyleyen Petek Dinçöz'ün ekranlara dönüşüne sosyal medyadan yorum yağdı. Ünlü isme, hayranlarından "Petek Dinçöz hiç yaşlanmamış", "Çok özlemiş Petek Dinçöz'ü, "2000'lerden 2022'lere özlemişiz"gibi mesajlar geldi.

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DÜET MÜJDESİ

Yeni projeler için çalıştığını açıklayan ünlü isim, iddialı bir düet yapacağını da ekledi.

Ekran Alıntısı

Önce isim vermek istemeyen Dinçöz, Doğu Demirkol'un ısrarı sonrası düet yapacağı kişinin Jory Boy olduğunu açıkladı.

Ünlü isim, "Hâlâ assolist olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna cevap olarak "Hayır. Ben son assolistim. Gazinolar da kapandı zaten" dedi. O sırada söze giren Mahmut Tuncer ise "O dönem büyük bir ses getirmişti. Kazma kürek alsa eline her yeri yıkar" ifadelerini kullandı.

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Mahmut Tuncer Petek Dinçöz

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