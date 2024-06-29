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Petek Dinçöz son pozlarıyla şaşırttı! Görenler 'protez mi?' diye sordu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.06.2024 09:26
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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da apar topar dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Dinçöz şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Dinçöz'ü görenler 'popo protezi mi?' diye sordu.

Petek Dinçöz son pozlarıyla şaşırttı! Görenler 'protez mi?' diye sordu

Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Sahnelere de geri dönen Dinçöz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim alışverişe çıktığı anları takipçileri ile paylaştı. Market alışverişinden pozlarını paylaşan Dinçöz'ün son halini görenler çok şaşırdı.

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YORUM YAĞDI

Petek Dinçöz'ün spor notunu düştüğü karelerine sosyal medyada; 'Popo protezi mi yaptırmış?', 'Estetik mi yaptırmış?' gibi yorumlar yapıldı.

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Express

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Petek Dinçöz
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