Petek Dinçöz son pozlarıyla şaşırttı! Görenler 'protez mi?' diye sordu

Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Sahnelere de geri dönen Dinçöz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim alışverişe çıktığı anları takipçileri ile paylaştı. Market alışverişinden pozlarını paylaşan Dinçöz'ün son halini görenler çok şaşırdı.

YORUM YAĞDI

Petek Dinçöz'ün spor notunu düştüğü karelerine sosyal medyada; 'Popo protezi mi yaptırmış?', 'Estetik mi yaptırmış?' gibi yorumlar yapıldı.