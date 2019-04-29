Peugeot e-Legend için nihai karar verildi

Anın büyüsü dağıldığında ise her konsept otomobil de olduğu gibi e-Legend için de ortada “Seri üretime girecek mi?” tarzındaki sorular dolanmaya başladı. Peugeot, konseptin Paris’te sergilendiği ilk günlerde bu sorulara “Seri üretimi her ne kadar mümkün olsa da e-Legend için herhangi bir seri üretim planımız yok, o bir konsept otomobil; ancak bu modelde yer alan gelişmiş birçok teknoloji gelecekteki seri üretim modellerimizin pek çoğunu besleyebilir” yanıtını vermişti.
TALEP YAĞIYOR AMA...
Tabii kullanıcılar o tarihte bu yanıttan pek de memnun kalmadılar ve e-Legend konseptinin seri üretim için çevrimiçi imza kampanyası başlattılar. Bu kampanya umut verici bir şekilde bu ilgi gördü ve çok kısa bir sürede zarfında e-Legend’e talep yağmaya başladı.
Peugeot’un üst düzey yöneticileri e-Legend konsepti için uzun süre kafa patlattı; ancak bir çıkar yol bulamadı. Buna karşın e-Legend için nihai bir karar almak Pegueot için kaçınılmazdı. Sonunda karar PSA Group CEO’su Carlos Tavares’in inisiyatifine bırakıldı. Fransız otomotiv grubunun başındaki isim Tavares fazlasıyla uzayan bu konu hakkında radikal bir karar aldı ve “Bu defa olmaz” dedi; e-Legend hakkındaki nihai kararını ise bu işte duygusal dürtüler üzerinden karar verilemeyeceğini bu işte karlılığın zevklerden önce gelmesi gerektiği şeklinde açıkladı.
Carlos Taveres’in e-Legend hakkındaki kararı bizi şaşırtmadı, bu beklenilen bir durumdu; çünkü Taveres, birkaç hafta kadar önce vermiş olduğu bir röportajında e-Legend’in seri üretimi için Peugeot’un 250 milyon avro yaptırım yapması gerektiğini söylemişti. Ayrıca bu modelin tahmini olarak toplamda en fazla 20.000 adet satılacağını ve bu durumda birim satış fiyatının 80.000 avronun üzerinde olması gerektiğini, bu rakamın potansiyel müşterileri e-Legend’ti almaktan vazgeçireceği düşüncesini dile getirmişti.
Sonuç olarak; bu gayet yerinde alınmış bir karar. Neden mi? Çünkü e-Legend seri üretime girseydi 80.000 avroluk fiyat etiketiyle ulaşabileceği kitleler oldukça sınırlı olacaktı. Yani herkes için bu işin astarı yüzünden pahalı gelirdi. Bu nedenle onun, DS E-Tense gibi konsept otomobillerle birlikte PSA Müzesi’nde sergilenmesi onun için daha iyi olacak. Üstelik Peugeot, henüz %100 elektrikli bir coupe spor otomobilden vazgeçmiş de değil; bu iş için 500 beygir gücündeki benzinli hibrid motora sahip olan Peugeot 508 Sport Engineered Concept‘i yarattı. Bizce bu konsept otomobil seri üretime çok daha yakın görünüyor.
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