Peugeot e-Legend için nihai karar verildi

Anın büyüsü dağıldığında ise her konsept otomobil de olduğu gibi e-Legend için de ortada “Seri üretime girecek mi?” tarzındaki sorular dolanmaya başladı. Peugeot, konseptin Paris’te sergilendiği ilk günlerde bu sorulara “Seri üretimi her ne kadar mümkün olsa da e-Legend için herhangi bir seri üretim planımız yok, o bir konsept otomobil; ancak bu modelde yer alan gelişmiş birçok teknoloji gelecekteki seri üretim modellerimizin pek çoğunu besleyebilir” yanıtını vermişti.

TALEP YAĞIYOR AMA...

Tabii kullanıcılar o tarihte bu yanıttan pek de memnun kalmadılar ve e-Legend konseptinin seri üretim için çevrimiçi imza kampanyası başlattılar. Bu kampanya umut verici bir şekilde bu ilgi gördü ve çok kısa bir sürede zarfında e-Legend’e talep yağmaya başladı.

Peugeot’un üst düzey yöneticileri e-Legend konsepti için uzun süre kafa patlattı; ancak bir çıkar yol bulamadı. Buna karşın e-Legend için nihai bir karar almak Pegueot için kaçınılmazdı. Sonunda karar PSA Group CEO’su Carlos Tavares’in inisiyatifine bırakıldı. Fransız otomotiv grubunun başındaki isim Tavares fazlasıyla uzayan bu konu hakkında radikal bir karar aldı ve “Bu defa olmaz” dedi; e-Legend hakkındaki nihai kararını ise bu işte duygusal dürtüler üzerinden karar verilemeyeceğini bu işte karlılığın zevklerden önce gelmesi gerektiği şeklinde açıkladı.