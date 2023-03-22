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Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi? Sahurda ne yenmeli? İşte tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler

22.03.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi, sahurda neler yenmeli sorularının yanıtları merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçlar tutulacak, namazlar kılınacak ve çeşitli ibadetler yerine getirilecek. Bu yıl ilk oruç tarihi 23 Mart 2023 olmakla beraber, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 olarak açıklandı. Bu kapsamda oruç tutmak için bu gece sahura kalkılacak. Peki, Peygamberimiz sahuru nasıl yapardı? Sahurda neler yenmeli? Tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler neler?

Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi? Sahurda ne yenmeli? İşte tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler

On bir ayın sultanı ramazanın gelişiyle birlikte vatandaşlar sahurda tok tutan yiyecekler hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi? Sahurda ne yenmeli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ramazan ayında uzun saatler boyunca aç kalmak, vücuttaki enerjinin azalmasına neden olabiliyor. Bu yüzden sahuru güzel yapmak önemli. İşte tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler...

PEYGAMBER EFENDİMİZ SAHURDA NE YERDİ?

Hz Muhammed, sahur ve iftarda genellikle hurma yiyebilir ve su içerdi. Diğer sahabelerden farklı beslenmeyen ve ailesini de öyle yedirmeyen Resulullah Efendimiz, yiyecek bir şey bulamadığında yemez, bulduğundaysa çoğunu dağıtırdı. Hz Muhammed, hiçbir dönemde aşırıya kaçmamış, aşırılığı övmemişti.

kapak foto oruç

SAHURDA NE YENMELİ?

Hurma: Hurma, enerji kaynağı olan glikozu dengeliyor. Sahurda yiyeceğiniz 2-3 hurma ile enerji depolayabilirsiniz.

Süt: Sahurda bir bardak süt içmek, gün boyu protein ve kalsiyum ihtiyacını karşılar, iştahı keser ve metabolizmanın yavaşlamasını engeller.

2 sahur

Tam tahıllı ekmek ve beyaz peynirli tost: Sahurda yiyeceğiniz tam tahıllı ekmekte beyaz peynirli tost, iftara kadar sizi tok tutacaktır. Tam tahıllı ekmek, beyaz ekmeğe göre daha çok tok tutma özelliğine sahiptir.

Tarçın: Yoğurt, süt ya da meyvelerin üzerine ekleyeceğiniz tarçın sayesinde kan şekeri kontrolünü sağlayarak tatlı krizlerinin önüne geçebilirsiniz. Bu sayede tokluk hissine de katkıda bulunabilirsiniz.

Salata: Mevsim yeşilliklerinden hazırlayacağınız bir salata sayesinde hem vitamin ve mineral ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de mide hacminizi doldurarak tokluk hissine erişebilirsiniz.

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SAHURUN ÖNEMİ NEDİR?

“Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır” gibi sözleriyle sahur yemeğini teşvik eden Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla da sahura önem verdiği görülür. Bazı hadislerde sahurun tamamen terk edilmeyip bir yudum su ile bile olsa yerine getirilmesi tavsiye edilmiş, sahura kalkanların Allah’ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı belirtilmiş, sahur yemeği “mübarek gıda” olarak nitelenmiştir.

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