PFDK ceza yağdırdı! Abdullah Avcı'ya 1, Taylan Antalyalı'ya da 2 maç ceza verildi

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi. GZT Giresunspor maçında takımın başında yer almayan 58 yaşındaki teknik adam, Galatasaray maçında kenarda olacak.,

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Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya 2 maç men cezası verildi. Taylan Antalyalı, Trabzonspor maçında sahada olamayacak. Kasımpaşa ile yapılan müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'ye de 3 maç men cezası uygulandığı aktarıldı.

PFDK'nin Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası da verdiği kaydedildi.

